Trích nợ tự động – Giải pháp thanh toán tiền điện tiện lợi trong thời đại số

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và triển khai hiệu quả lộ trình chuyển đổi số, vừa qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) – Chi nhánh Thanh Hóa để thống nhất các giải pháp thúc đẩy dịch vụ trích nợ tự động tiền điện trên địa bàn tỉnh.

Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với đối tác ngân hàng làm việc tại cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn về phổ biến, hướng dẫn người lao động tham gia trích nợ tự động tiền điện.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 82.200 người lao động đang được chi trả lương qua tài khoản Sacombank tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, đây được xem là nguồn khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ trích nợ tự động. Trên cơ sở đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa và Sacombank Thanh Hóa thống nhất tăng cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng đăng ký sử dụng; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị điện lực và ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng tiếp cận dịch vụ.

Trích nợ tự động là hình thức thanh toán cho phép ngân hàng chủ động thanh toán tiền điện từ tài khoản của khách hàng khi đến kỳ thanh toán. Khách hàng chỉ cần đăng ký một lần với ngân hàng, mọi giao dịch sau đó sẽ được thực hiện tự động theo đúng thời hạn quy định. Giải pháp này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, hạn chế tình trạng quên hoặc chậm thanh toán, mà còn bảo đảm tính chính xác, minh bạch và an toàn trong quá trình giao dịch. Đặc biệt, đối với những khách hàng thường xuyên đi công tác xa, người cao tuổi hoặc các hộ gia đình có nhiều thành viên sử dụng chung tài khoản thanh toán, dịch vụ trích nợ tự động giúp giảm đáng kể các thao tác theo dõi và thanh toán hóa đơn hàng tháng.

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển các kênh thanh toán trực tuyến qua ngân hàng, ví điện tử, Mobile Banking và Internet Banking, Công ty Điện lực Thanh Hóa không ngừng mở rộng hệ sinh thái thanh toán số, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận dịch vụ điện nhanh chóng, thuận tiện. Đến nay, Công ty đã ký kết hợp tác thu hộ tiền điện với 9 ngân hàng và 8 tổ chức trung gian thanh toán. Tính đến ngày 31/5/2026, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 100%; trong đó, thanh toán qua ngân hàng chiếm 32,91%, qua các tổ chức trung gian chiếm 67,09%.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc gia tăng tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ trích nợ tự động không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ mà còn từng bước hình thành thói quen thanh toán hiện đại, văn minh. Đây là nền tảng quan trọng để ngành Điện nói chung và tại Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng tiếp tục phát triển các dịch vụ số, hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc khách hàng thông minh, hướng tới cung cấp dịch vụ điện ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch và thuận tiện hơn.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền