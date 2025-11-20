Trên 1.300 doanh nghiệp, người nộp thuế được tập huấn chính sách thuế mới

Ngày 20/11, Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế và đối thoại với người nộp thuế năm 2025.

Trên 1.300 doanh nghiệp, người nộp thuế tham dự hội nghị.

Trên 1.300 doanh nghiệp, người nộp thuế tham dự hội nghị đã được đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa thông tin, trao đổi về điểm mới của Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số174/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội.

Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mở rộng cơ sở thuế bằng cách chuyển 12 nhóm hàng hóa, dịch vụ từ không chịu thuế sang chịu thuế suất 5%, đồng thời giảm ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt từ 20 triệu đồng xuống 5 triệu đồng.

Đại diện các doanh nghiệp và người nộp thuế cũng đã được thông tin các quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ; chính sách về miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bị tổn thất do bão số 10, số 11 năm 2025 và mưa lũ sau bão...

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế; tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe, giái đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người nộp thuế.

Đại diện các doanh nghiệp, người nộp thuế đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các thủ tục thuế, tập trung vào các tình huống phát sinh trong quá trình kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn. Cán bộ chuyên môn Thuế tỉnh Thanh Hóa giải đáp cụ thể, nêu rõ căn cứ pháp lý, hướng dẫn cách xử lý hồ sơ, chứng từ đảm bảo tính đúng, đủ và hợp lệ trong việc kê khai thuế. Qua đó, giúp các doanh nghiệp, người nộp thuế nâng cao nhận thức, nắm rõ lợi ích của việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị tập huấn và đối thoại giúp các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý tài chính và công tác quản lý thuế nhằm hoạt động tuân thủ pháp luật, tránh những sai phạm đáng tiếc xảy ra do chưa hiểu thấu đáo về chính sách pháp luật thuế mới. Các doanh nghiệp, người nộp thuế cũng được tiếp cận chính sách pháp luật thuế, kê khai thuế, cài đặt eTax mobile, hóa đơn điện tử..., từ đó nâng cao hiệu quả thu nộp ngân sách Nhà nước.

Khánh Phương