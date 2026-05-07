Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được người dân cưu mang, chăm sóc

Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn phường Tĩnh Gia đang được người dân cưu mang, chăm sóc.

Đại diện UBND phường Tĩnh Gia, Công an phường, tổ dân phố Thượng Hải đến thăm cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29/4/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, Tổ tuần tra vũ trang Công an phường Tĩnh Gia đã tiếp nhận tin báo của Nhân dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên nhà thờ Giáo họ Ngoại Hải thuộc tổ dân phố Thượng Hải.

UBND phường Tĩnh Gia đã chỉ đạo Công an phường nhanh chóng có mặt, tổ chức kiểm tra, xác minh theo quy định.

Qua kiểm tra ban đầu, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi mang giới tính nam, không có giấy tờ. Công an phường đã phối hợp với Nhân dân đưa trẻ đi kiểm tra sức khỏe tại Trạm y tế Hải Thanh, tình hình sức khỏe của trẻ bình thường.

Hiện nay, trẻ đang được bà Nguyễn Thị Ý, sinh năm 1968, trú tại tổ dân phố Thượng Hải, phường Tĩnh Gia cưu mang, theo dõi và chăm sóc theo quy định. Chiều 7/5, đại diện UBND phường Tĩnh Gia, Công an phường, tổ dân phố Thượng Hải đã đến thăm và tặng quà cho trẻ. UBND phường cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn và quyền lợi tốt nhất cho cháu bé.

Sỹ Thành (CTV)