Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được người dân cưu mang, chăm sóc

Sỹ Thành (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn phường Tĩnh Gia đang được người dân cưu mang, chăm sóc.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được người dân cưu mang, chăm sóc

Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn phường Tĩnh Gia đang được người dân cưu mang, chăm sóc.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được người dân cưu mang, chăm sóc

Đại diện UBND phường Tĩnh Gia, Công an phường, tổ dân phố Thượng Hải đến thăm cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29/4/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, Tổ tuần tra vũ trang Công an phường Tĩnh Gia đã tiếp nhận tin báo của Nhân dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên nhà thờ Giáo họ Ngoại Hải thuộc tổ dân phố Thượng Hải.

UBND phường Tĩnh Gia đã chỉ đạo Công an phường nhanh chóng có mặt, tổ chức kiểm tra, xác minh theo quy định.

Qua kiểm tra ban đầu, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi mang giới tính nam, không có giấy tờ. Công an phường đã phối hợp với Nhân dân đưa trẻ đi kiểm tra sức khỏe tại Trạm y tế Hải Thanh, tình hình sức khỏe của trẻ bình thường.

Hiện nay, trẻ đang được bà Nguyễn Thị Ý, sinh năm 1968, trú tại tổ dân phố Thượng Hải, phường Tĩnh Gia cưu mang, theo dõi và chăm sóc theo quy định. Chiều 7/5, đại diện UBND phường Tĩnh Gia, Công an phường, tổ dân phố Thượng Hải đã đến thăm và tặng quà cho trẻ. UBND phường cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn và quyền lợi tốt nhất cho cháu bé.

Sỹ Thành (CTV)

Từ khóa:

#phường Tĩnh Gia #Bỏ rơi #Chăm sóc trẻ sơ sinh #người dân #Thượng hải #Tổ dân phố #Kiểm tra #An ninh trật tự #Sức khỏe #Quy định

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hiện thực hóa mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Hiện thực hóa mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, việc thực hiện giáo dục lấy trẻ làm trung tâm không còn là phong trào mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong các nhà trường. Đặc biệt, tại các trường học vùng biển, nơi điều kiện kinh tế - xã...
Chung tay sàng lọc phát hiện sớm Thalassemia

Chung tay sàng lọc phát hiện sớm Thalassemia

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thalassemia (tan máu bẩm sinh) là căn bệnh di truyền nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giống nòi và tạo gánh nặng lâu dài cho gia đình, xã hội. Điều đáng nói, phần lớn người mang gen bệnh không có biểu hiện bất thường nên dễ chủ quan,...
Ngăn chặn hàng giả “len lỏi” vào thị trường

Ngăn chặn hàng giả “len lỏi” vào thị trường

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn phường Bỉm Sơn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt là sự gia tăng của các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh