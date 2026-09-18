Sạt lở taluy âm Quốc lộ 15C

Chiều tối 18/9, trên tuyến Quốc lộ 15C, đoạn qua bản Khằm, xã Trung Lý xuất hiện điểm sạt lở nền, mặt đường. Khu vực này tiếp tục có dấu hiệu biến động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Cung sạt lở lớn trên Quốc lộ 15C.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, điểm sạt lở nằm tại Km54 Quốc lộ 15C, cách cầu Khằm 1 khoảng 100m theo hướng từ xã Trung Lý đi Hiền Kiệt. Vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 19m, nền đường có dấu hiệu tiếp tục biến động, phạm vi ảnh hưởng đang có xu hướng mở rộng về phía mặt đường.

Trước diễn biến trên, khu vực sạt lở đã được căng dây phản quang để cảnh báo. Xã Trung Lý bố trí lực lượng túc trực, thường xuyên theo dõi diễn biến tại hiện trường, cảnh báo nguy hiểm và điều tiết giao thông khi cần thiết.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực bản Khằm cần giảm tốc độ, tăng cường quan sát, đặc biệt khi trời mưa, ban đêm hoặc tầm nhìn hạn chế; đồng thời chấp hành nghiêm các tín hiệu cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Người tham gia giao thông không tự ý tháo dỡ, di chuyển dây phản quang hoặc các thiết bị cảnh báo tại khu vực sạt lở. Khi phát hiện đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường, phạm vi sạt lở mở rộng hoặc xuất hiện dấu hiệu mất an toàn, cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Các phương tiện khi qua khu vực này cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Đình Giang