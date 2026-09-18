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Quốc lộ 16 qua bản Mè Giàng, xã Yên Khương bị chia cắt

Đình Gang
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(Baothanhhoa.vn) - Khoảng 9 giờ ngày 18/9, tại Km138+700, Quốc lộ 16, đoạn qua bản Mè Giàng, xã Yên Khương khối lượng lớn đất, đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây chia cắt hoàn toàn tuyến đường.

Quốc lộ 16 qua bản Mè Giàng, xã Yên Khương bị chia cắt

Khoảng 9 giờ ngày 18/9, tại Km138+700, Quốc lộ 16, đoạn qua bản Mè Giàng, xã Yên Khương khối lượng lớn đất, đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây chia cắt hoàn toàn tuyến đường.

Quốc lộ 16 qua bản Mè Giàng, xã Yên Khương bị chia cắt

Khối lượng lớn đất đổ xuống Quốc lộ 16.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo xã Yên Khương đã khẩn trương cùng các lực lượng Công an xã, Đồn Biên phòng, lực lượng quân sự cùng cán bộ, đoàn thể và Nhân dân địa phương hỗ trợ các gia đình di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Hiện, các lực lượng đang tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân; đồng thời phối hợp xử lý đất đá trên mặt đường, sớm khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 16.

Quốc lộ 16 qua bản Mè Giàng, xã Yên Khương bị chia cắt

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc.

UBND xã Yên Khương khuyến cáo người dân không đến gần khu vực sạt lở, không tự ý di chuyển qua các điểm đất đá tràn xuống đường; chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đình Gang

Từ khóa:

#Sạt lở #Quốc lộ #Yên Khương #Chia cắt #Lực lượng chức năng #Lực lượng công an #Đồn biên phòng #Cán bộ đoàn #Giao thông #Địa phương

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