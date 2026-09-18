Các cấp Hội Nông dân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ những ngày qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã chủ động bám sát địa bàn, phối hợp với địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

HND xã Cẩm Thạch hỗ trợ dọn nhà cho bà con nông dân sau khi nước lũ rút.

Tại những địa bàn bị ngập sâu, chia cắt, cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia hỗ trợ di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; vận chuyển, bảo vệ tài sản, vật dụng thiết yếu của người dân.

HND xã Xuân Lập hỗ trợ di dời đàn vật nuôi cho người dân tránh mưa bão.

Ngay sau khi nước rút, cán bộ, hội viên nông dân sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ người dân vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, cầu cống, khơi thông dòng chảy; đồng thời hỗ trợ các hộ bị thiệt hại từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Các cấp HND tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phối hợp với các lực lượng tại cơ sở, kịp thời hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời rà soát tình hình thiệt hại về sản xuất, cây trồng, vật nuôi và đời sống của hội viên, nông dân để có phương án hỗ trợ phù hợp, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Hoàng Lan