Khẩn trương hoàn thành các dự án trường học theo Nghị quyết 11

Ngày 29/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Nghị quyết 11 về “Xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó có nhiều chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học trên địa bàn. Đối với những dự án đã triển khai, yêu cầu đặt ra là khẩn trương hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư, tránh lãng phí.

Trường Tiểu học Quang Chiểu 2 vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Dự án Trường THCS Pù Nhi do UBND xã Pù Nhi làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 1/3/2026, với tổng mức đầu tư gần 14,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10/2026. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung 8 phòng học cho Trường THCS Pù Nhi và 8 phòng công vụ cho giáo viên, qua đó đáp ứng tốt hơn cơ sở vật chất phục vụ dạy và học của học sinh, giáo viên trên địa bàn.

Để kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới, những ngày này, trên công trường, các đơn vị đang tập trung nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt để khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, công trình đã đạt trên 95% khối lượng.

Ông Nguyễn Văn Học, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Nguyên Vũ, cho biết: "Dù thời tiết rất khó khăn, vật liệu vận chuyển xa, nhưng đơn vị thi công vẫn nỗ lực khắc phục, triển khai các phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ví như, những ngày mưa, chúng tôi tập trung thi công các hạng mục bên trong công trình để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu bàn giao công trình cho nhà trường trước tháng 9”.

Không chỉ nhà thầu, chủ đầu tư cũng thường xuyên bám sát công trường, phối hợp tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thi công. Theo ông Lù Quy Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Pù Nhi, địa phương luôn tạo điều kiện tốt nhất để đơn vị thi công hoàn thành công trình, sớm đưa vào sử dụng.

Tại xã Quang Chiểu, việc hoàn thiện các công trình trường học được đầu tư từ nguồn vốn theo Nghị quyết 11 cũng đang được địa phương tập trung thực hiện. Hiện xã có 3 dự án, gồm Trường Tiểu học Quang Chiểu 1, Trường Tiểu học Quang Chiểu 2 và Trường Mầm non Quang Chiểu. Các công trình được đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn. Trong đó, Trường Tiểu học Quang Chiểu 2 đã hoàn thành; hai công trình còn lại cũng đang được địa phương đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn còn lại để sớm hoàn tất.

Theo ông Vi Văn Ngọc, Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Quang Chiểu, trong 3 dự án, Trường Tiểu học Quang Chiểu 2 đã được nhà thầu hoàn thành. Trường Mầm non Quang Chiểu cơ bản hoàn thành, còn Trường Tiểu học Quang Chiểu 1 đạt khoảng 95 - 96% khối lượng. Khó khăn hiện nay chủ yếu liên quan đến nguồn vốn bổ sung, song khối lượng công việc còn lại không lớn. Hiện, địa phương đang tập trung phối hợp cùng nhà thầu tháo gỡ những khó khăn còn lại để sớm hoàn tất, đưa công trình vào sử dụng.

Trong bối cảnh Thanh Hóa đã khởi công xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trong đó có 8 trường trên địa bàn huyện Mường Lát trước đây, việc đầu tư cơ sở vật chất trường học tại khu vực này đang có sự điều chỉnh theo hướng tập trung, đồng bộ hơn. Đối với các dự án trường học thuộc Nghị quyết 11 đã triển khai, các địa phương tập trung hoàn thành, sớm đưa công trình vào sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn vốn. Đối với những dự án chưa triển khai, địa phương rà soát, tạm dừng thực hiện và xin ý kiến cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý phù hợp.

Cách làm này nhằm tránh đầu tư dàn trải, chồng chéo trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế; đồng thời tập trung nguồn lực cho hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp theo chủ trương mới. Với những công trình đã đầu tư, việc hoàn thành dứt điểm sẽ tránh để nguồn vốn nằm lại trong những công trình dang dở; với những dự án chưa triển khai, việc rà soát trước khi đầu tư sẽ hạn chế nguy cơ trùng lặp về công năng, quy mô và địa điểm. Mục tiêu cuối cùng là sử dụng hiệu quả từng nguồn lực đầu tư cho giáo dục, để mỗi công trình khi hoàn thành đều thực sự đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới trường lớp ở khu vực biên giới.

Bài và ảnh: Hương Quỳnh