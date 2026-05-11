Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Trao tặng 520 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Trần Hằng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/5, tại Trường Trung cấp nghề thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổ chức Giving It Back To Kids (Hoa Kỳ) tổ chức chương trình tập huấn và trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Trao tặng 520 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/5, tại Trường Trung cấp nghề thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổ chức Giving It Back To Kids (Hoa Kỳ) tổ chức chương trình tập huấn và trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Trao tặng 520 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Các đại biểu dự chương trình trao xe lăn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trịnh Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, việc trao tặng xe lăn cho người khuyết tật là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người khuyết tật có thêm điều kiện đi lại, sinh hoạt và hòa nhập cộng đồng.

Trao tặng 520 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, Hội luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với công tác chăm lo cho người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, sự hỗ trợ của Tổ chức Giving It Back To Kids đã góp phần giúp nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các phương tiện hỗ trợ thiết yếu. Lãnh đạo Hội cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng để lan tỏa các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Trao tặng 520 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng tổng số 520 xe lăn cho người khuyết tật thuộc 31 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với trị giá 2,2 triệu đồng/xe, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong buổi chiều cùng ngày, Ban Tổ chức đã trao đợt đầu gồm 60 xe lăn cho người khuyết tật tại các địa bàn Hàm Rồng, Hạc Thành và Quảng Phú. Theo kế hoạch, trong những ngày tiếp theo, Ban Tổ chức sẽ trực tiếp đến các địa phương để trao số xe lăn còn lại, bảo đảm các đối tượng thụ hưởng được nhận hỗ trợ kịp thời, đúng mục đích.

Trao tặng 520 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Đại diện nhà tài trợ Tổ chức Giving It Back To Kids hướng dẫn cách tháo lắp, sử dụng và bảo quản xe lăn.

Cũng tại chương trình đại diện nhà tài trợ Tổ chức Giving It Back To Kids đã tập huấn, hướng dẫn cách tháo lắp, sử dụng và bảo quản xe lăn cho đại diện các địa phương, người thân và các đối tượng thụ hưởng nhằm bảo đảm việc sử dụng an toàn, hiệu quả.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật, trẻ em yếu thế; đồng thời thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, nhà hảo tâm đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ người yếu thế.

Trần Hằng

Từ khóa:

#tỉnh #tổ chức #Hội bảo trợ người khuyết tật #Chương trình #Trẻ em #Trẻ mồ côi #Thanh hóa #Hỗ trợ #Bảo vệ #Trung cấp nghề

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đến 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số

Đến 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số

Đời sống - Xã hội
Đó là mục tiêu của Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 (Chương trình Đề án 06) vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt tại Quyết định số...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh