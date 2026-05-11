Trao tặng 520 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/5, tại Trường Trung cấp nghề thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổ chức Giving It Back To Kids (Hoa Kỳ) tổ chức chương trình tập huấn và trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trịnh Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, việc trao tặng xe lăn cho người khuyết tật là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người khuyết tật có thêm điều kiện đi lại, sinh hoạt và hòa nhập cộng đồng.

Thời gian qua, Hội luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với công tác chăm lo cho người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, sự hỗ trợ của Tổ chức Giving It Back To Kids đã góp phần giúp nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các phương tiện hỗ trợ thiết yếu. Lãnh đạo Hội cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng để lan tỏa các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng tổng số 520 xe lăn cho người khuyết tật thuộc 31 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với trị giá 2,2 triệu đồng/xe, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong buổi chiều cùng ngày, Ban Tổ chức đã trao đợt đầu gồm 60 xe lăn cho người khuyết tật tại các địa bàn Hàm Rồng, Hạc Thành và Quảng Phú. Theo kế hoạch, trong những ngày tiếp theo, Ban Tổ chức sẽ trực tiếp đến các địa phương để trao số xe lăn còn lại, bảo đảm các đối tượng thụ hưởng được nhận hỗ trợ kịp thời, đúng mục đích.

Cũng tại chương trình đại diện nhà tài trợ Tổ chức Giving It Back To Kids đã tập huấn, hướng dẫn cách tháo lắp, sử dụng và bảo quản xe lăn cho đại diện các địa phương, người thân và các đối tượng thụ hưởng nhằm bảo đảm việc sử dụng an toàn, hiệu quả.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật, trẻ em yếu thế; đồng thời thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, nhà hảo tâm đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ người yếu thế.

