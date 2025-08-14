Trao quà cho 100 trẻ em khuyết tật, mồ côi tại Thanh Hóa

Sáng 14/8, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” và trao 100 suất quà cho trẻ khuyết tật, mồ côi.

Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao quà cho các cháu.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà cho 100 cháu tại phường Hạc Thành và xã Hà Trung, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng do các đơn vị: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đồng hành.

Ngoài ra, mỗi cháu còn được tặng 1 phần quà của Chùa Tịnh Xá Trung Chính, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đây là những phần quà thiết thực, ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ tinh thần cùng sự quan tâm tới trẻ mồ côi, khuyết tật vơi bớt khó khăn, tự tin hoà nhập cộng đồng, nỗ lực học tập vươn lên trong cuộc sống.

Lê Hà