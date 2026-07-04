Trao “chìa khóa” thoát nghèo

Trao sinh kế thay vì hỗ trợ một lần đang trở thành cách làm hiệu quả của hội LHPN các cấp tỉnh Thanh Hóa trong công tác giảm nghèo. Những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ khó khăn có thêm tư liệu sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định và từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Từ nguồn hỗ trợ sinh kế, chị Trịnh Thị Hồng, thôn Bái Trại, xã Yên Định đã thoát nghèo.

10 năm nay, Hội LHPN xã Thiệu Trung duy trì khá hiệu quả mô hình “Bê vàng hạnh phúc”. Mô hình nhằm giúp những hội viên khó khăn có nguồn lực sản xuất nâng cao thu nhập. Mỗi năm, Hội LHPN xã phấn đấu trao 1 con bê cho 1 hộ. Sau thời gian chăm sóc, bò sinh sản, hộ sẽ giữ bê con lại nuôi nhưng quy đổi bê con sang giá trị tiền mặt và bàn giao cho tổ chức hội để Hội LHPN xã rà soát, trao số tiền đó cho hộ khó khăn khác chủ động mua con giống theo nhu cầu của gia đình. Đến nay, mô hình “Bê vàng hạnh phúc” của hội đã duy trì được 7 con ban đầu. Nhiều bò mẹ đã sinh sản đến lứa thứ 4, thứ 5 mang lại nguồn thu khá cho gia đình. Với cách làm này, mô hình sinh kế “Bê vàng hạnh phúc” của xã Thiệu Trung đang giúp hội viên khó khăn thoát nghèo bền vững.

Tương tự, nhằm giúp hội viên khai thác hiệu quả tiềm năng đất vườn đồi rộng, câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo thuộc Hội LHPN phường Bỉm Sơn đã trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ khó khăn, chủ yếu gà, bò, lợn giống. Sau hơn 10 năm hoạt động, câu lạc bộ đã trao 10 con bò cái sinh sản, những con bò này đã sinh thêm 7 bê con; trao hàng trăm con gia cầm và giúp 14 hội viên phụ nữ thoát nghèo, có điều kiện cải thiện cuộc sống...

Năm 2016, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản tập trung”, Hội LHPN xã Mường Chanh đã trao cho 16 hộ, mỗi hộ 1 con bò. Hội LHPN xã thường xuyên phối hợp, hướng dẫn các hộ cách chăm sóc nên số lượng đàn mỗi năm được tăng lên. Sau 5 năm, bản Chai đã có đàn bò hàng chục con. Liên tiếp các năm sau, Hội LHPN xã nhân rộng mô hình nuôi bò sinh sản tại bản Na Hin và bản Bóng. Sau 10 năm, đàn bò của 3 bản đã tăng trưởng và sinh sản với tổng đàn 182 con.

Đó là những mô hình sinh kế rất thiết thực mà Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội thực hiện nhiều năm nay với tinh thần “trao cần câu, không trao con cá”. Đến nay, mỗi xã có ít nhất 1 mô hình sinh kế, như: “Ngân hàng bò”, “Bò vàng hạnh phúc”, “Con giống niềm tin”, “Vườn rau sạch”... Các mô hình sinh kế này đều đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Những mô hình sinh kế ấy đã giúp hội viên, phụ nữ tự tin vươn lên và thoát nghèo bền vững.

Hội viên, phụ nữ xã Thiệu Tiến phấn khởi nhận hỗ trợ con giống và thức ăn chăn nuôi của Hội LHPN tỉnh.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, trong quý 2/2026, các cấp hội đã tập trung vận động nguồn lực và trao tặng gần 5.000 con giống các loại, như: gà, vịt, dê, lợn, bò, dúi... cho hội viên phụ nữ khó khăn, tổng trị giá trị hơn 300 triệu đồng. Tiêu biểu: Hội LHPN phường Hải Lĩnh, Tượng Lĩnh, Thiệu Trung trao 9 con bò cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Hội LHPN xã Luận Thành phối hợp với chương trình phát triển vùng trao 55 con giống lợn nái sinh sản; Hội LHPN xã Giao An trao 30 con dúi; Hội LHPN xã Yên Ninh trao 550 con gống gia cầm... Ngoài ra, nhiều hội LHPN các phường, xã còn có những cách hỗ trợ thiết thực, như: tạo việc làm, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ vốn vay, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật...

Từ những mô hình sinh kế được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, cách làm “trao cần câu” của hội LHPN các cấp trong tỉnh đã góp phần tạo sinh kế bền vững cho nhiều hội viên, phụ nữ khó khăn. Không chỉ giúp nâng cao thu nhập, các mô hình còn khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của người dân. Qua đó, khẳng định vai trò đồng hành thiết thực của tổ chức hội trong hành trình giảm nghèo bền vững ở cơ sở.

Bài và ảnh: Lê Hà