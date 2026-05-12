“Trao cần câu” để người dân phát triển kinh tế

Cho vay giải quyết việc làm là một trong những chương trình tín dụng chính sách được Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) thực hiện hiệu quả. Nguồn vốn từ chương trình đã phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ trong việc giải quyết việc làm cho lao động địa phương, mà còn đáp ứng nhu cầu về vốn, thúc đẩy phát triển sản xuất, thực hiện tốt phương châm của tỉnh trong việc “trao cần câu” phát triển kinh tế cho người dân.

Nhờ nguồn vốn vay tín dụng cho vay giải quyết việc làm, bà Phạm Thị Thức, xã Vĩnh Lộc đã mở xưởng may tạo việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập ổn định.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi chương trình giải quyết việc làm, nhiều hộ dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư mở rộng chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhỏ và kinh doanh hộ gia đình. Không ít mô hình kinh tế đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 đến 10 lao động, góp phần giải quyết việc làm ngay tại địa phương, hạn chế tình trạng lao động phải rời quê đi làm ăn xa.

Quyết tâm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình, gia đình ông Trịnh Văn Hưng, xã Tây Đô đã mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách để đầu tư mô hình trồng cây trong nhà màng, nhà lưới. Nhờ chăm chỉ làm ăn, lại áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong sản xuất, đến nay, gia đình ông Hưng đã mở rộng diện tích nhà màng, nhà lưới lên hơn 4.500m2, với nhiều loại cây trồng như dưa lưới, dưa vàng, dâu tây, trồng hoa... Hiện mô hình của gia đình ông Hưng mỗi năm trừ chi phí thu về 150 đến 200 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động.

Cũng nhờ nguồn vốn vay tín dụng cho vay giải quyết việc làm, bà Phạm Thị Thức, xã Vĩnh Lộc đã mở xưởng may. Bà Thức cho biết: “Trước gia đình tôi chỉ làm ruộng, thu nhập không ổn định. Sau khi con tôi đi học nghề về, được NHCSXH Vĩnh Lộc tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi chương trình giải quyết việc làm, gia đình tôi đã xây dựng được nhà xưởng, đầu tư dây chuyền may công nghiệp với 20 máy, tạo việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc, Trần Văn Tuấn cho biết: “Chúng tôi xác định tín dụng chính sách là một trong những giải pháp trọng tâm để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Việc cho vay giải quyết việc làm luôn được địa phương rà soát kỹ, gắn với phương án sản xuất cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế từng hộ. Nhờ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, đời sống ngày càng ổn định".

Hiệu quả từ chương trình vay vốn giải quyết việc làm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh là minh chứng rõ nét cho thấy chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã và đang đi vào cuộc sống, hỗ trợ đắc lực cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Để kịp thời hỗ trợ tạo việc làm cho lao động, đáp ứng nhu cầu của người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất, NHCSXH Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu HĐND, UBND tỉnh bố trí vốn ủy thác. Trên cơ sở đó, hằng năm tỉnh bố trí từ ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH để triển khai cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Căn cứ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác được giao, NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp triển khai đến các đối tượng đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn được tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, đời sống. Tính đến đầu tháng 5/2026, tổng dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm tại NHCSXH Thanh Hóa đạt gần 2.500 tỷ đồng, với gần 32.000 khách hàng đang vay vốn. Nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước được chuyển tải kịp thời đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã và đang góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Được biết, từ ngày 1/1/2026, chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được triển khai theo Nghị định số 338/2025 của Chính phủ. Theo đó, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động được điều chỉnh lên tối đa là 200 triệu đồng. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 10 tỷ đồng và không quá 200 triệu đồng cho một người lao động được hỗ trợ...

Phó Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa, Nguyễn Ngọc Thanh cho biết: “Thời gian tới, NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục triển khai các quy định của Trung ương, giải ngân nhanh chóng nguồn vốn được phân bổ đến người dân, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các dự án đang thực hiện và cho vay vốn mới, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, từ đó tạo thêm nhiều việc làm mới, tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Trên thực tế, nhu cầu về việc làm, phát triển kinh tế của người dân là rất lớn. Bởi vậy, việc tiếp tục tập trung triển khai chương trình tín dụng chính sách ưu đãi hỗ trợ giải quyết việc làm sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, vun đắp thêm khát vọng cho người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Bài và ảnh: Đức Thanh