Trao 500 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thọ Lập

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2025) và lễ Vu lan báo hiếu 2025, sáng 30/8, xã Thọ Lập phối hợp với chùa chùa Quảng Phúc (xã Thọ Lập) và Quỹ Lá xanh - chùa Đống Cao (tỉnh Hưng Yên) tổ chức trao quà cho các hội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi lễ, xã Thọ Lập phối hợp với chùa Quảng Phúc đồng hành cùng Quỹ lá xanh - chùa Đống Cao (tỉnh Hưng Yên) đã trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 500 nghìn đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Được biết, thời gian qua, Quỹ lá xanh - Chùa Đống Cao đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và lòng tri ân đối với những người có công với đất nước; chia sẻ, hỗ trợ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, mang lại niềm tin, sự động viên tinh thần cho các đối tượng được hỗ trợ, giúp họ vơi bớt khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đỗ Duy Nhã (Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thọ Lập)