Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/12 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ trao giải cuộc Cuộc thi “Tuyên truyền viên Tiết kiệm điện năm 2025”. Cuộc thi là một trong những nhiệm vụ nằm trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030, được triển khai theo Quyết định 548/QĐ-BCT và Quyết định 231/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 8/12 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ trao giải cuộc Cuộc thi “Tuyên truyền viên Tiết kiệm điện năm 2025”. Cuộc thi là một trong những nhiệm vụ nằm trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030, được triển khai theo Quyết định 548/QĐ-BCT và Quyết định 231/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trao 22 giải thưởng cho các tác phẩm tuyên truyền tiết kiệm điện xuất sắc năm 2025

Lễ trao giải Cuộc thi “Tuyên truyền viên tiết kiệm điện năm 2025”. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Năm nay, cuộc thi được tổ chức dưới hình thức biểu diễn, quay video clip, một hướng đổi mới quan trọng nhằm nâng cao sức lan tỏa và giúp các tác phẩm dễ tiếp cận với cộng đồng. Từ ngày phát động đến hết hạn nộp bài, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 130 tác phẩm đến từ các công ty điện lực, trường học, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước.

Các tác phẩm thể hiện sự sáng tạo phong phú: kịch nói, tiểu phẩm hài, nhạc kịch, thơ, trích đoạn văn học, phóng sự tái hiện tình huống thực tế... Người tham gia trải rộng từ thợ điện, giáo viên, y bác sỹ, học sinh, đến cán bộ cơ quan và người dân, mang đến góc nhìn mộc mạc nhưng sinh động về câu chuyện tiết kiệm điện.

Hội đồng Chung khảo chấm chọn các tác phẩm xuất sắc, dựa trên các tiêu chí nội dung, hiệu quả tuyên truyền, tính ứng dụng và khả năng lan tỏa để trao 22 giải theo cơ cấu: 1 Giải Đặc biệt, 2 Giải Nhất ( tăng 1 giải Nhất so với cơ cấu), 3 Giải Nhì, 4 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích, 1 Giải Đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi nhất, 1 Giải Trang phục đẹp nhất với tổng giá trị các giải thưởng lên đến gần 300 triệu đồng.

Trao 22 giải thưởng cho các tác phẩm tuyên truyền tiết kiệm điện xuất sắc năm 2025

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long bày tỏ trân trọng sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh những tác phẩm được trao giải không chỉ có giá trị nghệ thuật-truyền thông mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ: “mỗi hành động nhỏ đều tạo nên sự khác biệt lớn trong tiết kiệm năng lượng.”

"Từ kết quả của cuộc thi, tôi mong rằng các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội sẽ tiếp tục biến đây thành một phong trào thường xuyên, không chỉ trong năm 2025 mà trong nhiều năm tới. Mỗi kilowatt giờ điện được tiết kiệm là đóng góp cho nền kinh tế, cho môi trường và cho tương lai xanh của đất nước," Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nói.

Về phía Bộ Công Thương cam kết tiếp tục phối hợp với các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng các chương trình truyền thông, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, khuyến khích sáng kiến về tiết kiệm điện; tạo thêm nhiều sân chơi sáng tạo để mỗi người dân đều có thể trở thành tuyên truyền viên tiết kiệm năng lượng, góp phần xây dựng văn hóa sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả./.

Danh sách các giải thưởng gồm:

1 Giải Đặc biệt: Tiểu phẩm ca nhạc “Hành động hôm nay bền vững ngày mai” của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

2 giải nhất đã được trao cho 2 tiểu phẩm “Nhà xưởng tiết kiệm điện” của Công ty Điện lực Tuyên Quang; tiểu phẩm nhạc kịch “Vì ích nước lợi nhà” của Công ty Điện lực Đắk Lắk;

3 giải Nhì được trao cho các tiểu phẩm “Tiền điện tăng cao mùa nghỉ hè” của Công ty Điện lực Bình Chánh- Tổng công ty Điện lực miền Nam; tiểu phẩm ca nhạc kịch: Nhà máy xanh từ thách thức đến hành động của Công ty CP giải pháp công nghệ Việt Nam và tiểu phẩm ca nhạc “Tiết kiệm điện thắp sáng tương lai” của Công ty Điện lực Hải Phòng;

4 giải ba gồm các tiểu phẩm: “Hãy dùng điện ở cơ quan như chính căn nhà bạn” của Công ty Điện lực Đà Nẵng; “Gia đình Tiết kiệm điện” của Công ty Điện lực Bình Phú-Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, “Chuyện nhà lãng phí” của Công ty Điện lực Quảng Ninh; “ Phong Thủy” của Công ty Điện lực Lai Châu;

10 giải khuyến khích được trao cho các đơn vị: Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Trường THPT Chu Văn An ( Lâm Đồng); Đội quản lý điện Khu vực Triệu phong-Công ty Điện lực Quảng Trị; Trường PTTH An Lương ( Gia Lai); Đội Quản lý điện khu vực Đắc drong-Công ty Điện lực Quảng Trị; Công ty Điện lực Long An; Công ty Điện lực Điện Biên; Công ty Điện lực Thanh Hóa; Công ty Điện lực Sài Gòn; Trường THPT Châu Văn Liêm (thành phố Cần Thơ).

1 Giải Đội có Trang phục đẹp nhất: Công ty Điện lực Đà Nẵng

1 Giải đơn vị gửi nhiều tác phẩm nhất: Công ty Điện lực Bắc Ninh

Theo TTXVN

