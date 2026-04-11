Tranh cãi thẻ đỏ của HLV Popov; Trọng tài Đông Nam Á vắng bóng tại World Cup 2026

Bán kết Futsal Đông Nam Á 2026: Việt Nam dừng bước đầy tiếc nuối trước Indonesia; Trọng tài Đông Nam Á vắng bóng tại World Cup 2026; Arsenal chốt tương lai Arteta; FIFA tung hạng vé “siêu đắt” cho World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (11/4).

Bán kết Futsal Đông Nam Á 2026: Việt Nam dừng bước đầy tiếc nuối trước Indonesia

Tối 10/4, đội tuyển Futsal Việt Nam đã để thua sát nút 2-3 trước đương kim vô địch Indonesia tại vòng bán kết. Dù nhập cuộc tự tin và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, sự thiếu tập trung trong phòng ngự đã khiến đoàn quân của HLV Diego Giustozzi sớm bị dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một.

ĐT futsal Việt Nam không may mắn trước Indonesia.

Sang hiệp hai, nỗ lực kiên cường của Đa Hải và Công Đại đã giúp rút ngắn cách biệt, nhưng vận may không mỉm cười khi bóng liên tiếp tìm đến xà ngang và cột dọc. Thất bại đầy tiếc nuối này khiến Việt Nam chính thức dừng bước tại bán kết, trong khi Indonesia tiếp tục khẳng định vị thế sức mạnh để ghi tên mình vào trận chung kết.

Tranh cãi thẻ đỏ của HLV Popov trong chiến thắng nhọc nhằn của Thể Công Viettel

Tối 10/4, Thể Công Viettel đã giành chiến thắng 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, qua đó duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

HLV Popov nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trọng tài.

Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại nằm ở tấm thẻ đỏ đầy tranh cãi của HLV Popov (Thể Công Viettel) ở phút bù giờ sau phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài. Trợ lý Nguyễn Văn Biển bày tỏ sự bất bình sâu sắc, cho rằng trọng tài FIFA đã quá nặng tay trong tình huống xử lý này.

Về phía đội khách, HLV Mai Xuân Hợp dù nuối tiếc vì thất bại nhưng vẫn dành lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ Thanh Hóa. Ông khẳng định dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan và hiện đang xếp thứ 11, nhưng đội bóng sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhờ sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả nhà luôn sát cánh cùng cái tên Thanh Hóa.

Trọng tài Đông Nam Á vắng bóng tại World Cup 2026

Theo danh sách 170 trọng tài làm việc tại World Cup 2026vừa được FIFA công bố, khu vực Đông Nam Á chính thức không có đại diện nào góp mặt. Đây được xem là bước lùi so với kỳ World Cup 2022 khi trọng tài Muhammad Taqi (Singapore) từng được chọn.

Cựu trọng tài Italy Pierluigi Collina phát biểu tại Đại hội FIFA lần thứ 74 ở Trung tâm hội nghị quốc gia Queen Sirikit, thành phố Bangkok, Thái Lan ngày 17/5/2024. Ảnh: Reuters

Dù sở hữu những gương mặt triển vọng từ Malaysia hay Thái Lan, các ứng viên này đều bị loại sau quá trình đánh giá khắt khe kéo dài ba năm của FIFA.

Tại châu Á, 25 trọng tài được chọn chủ yếu đến từ các cường quốc bóng đá như Nhật Bản, Trung Quốc hay Qatar. Trong bối cảnh World Cup 2026 mở rộng quy mô lên 48 đội, việc thiếu vắng các “vị vua áo đen” khu vực Đông Nam Á cho thấy khoảng cách lớn về trình độ cầm còi so với mặt bằng chung thế giới.

Arsenal chốt tương lai Arteta

Ban lãnh đạo Arsenal đã chính thức khởi động quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Mikel Arteta, dù giao kèo hiện tại vẫn còn thời hạn đến hết mùa giải tới. Đây được xem là ưu tiên hàng đầu của “Pháo thủ” nhằm duy trì sự ổn định và tiếp tục chiến lược phát triển dài hạn.

Arteta nhanh chóng được Arsenal đàm phán hợp đồng mới.

Bản hợp đồng mới dự kiến sẽ nâng mức đãi ngộ của chiến lược gia 44 tuổi lên đáng kể so với con số 10 triệu bảng mỗi mùa hiện tại.

Kể từ khi nhậm chức vào cuối năm 2019, Arteta đã biến Arsenal thành đối trọng nặng ký tại Premier League và đấu trường Champions League. Với tầm ảnh hưởng sâu rộng từ chuyên môn đến chuyển nhượng, việc “trói chân” Arteta là nền tảng để CLB hiện thực hóa tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn trong tương lai.

FIFA tung hạng vé “siêu đắt” cho World Cup 2026

FIFA vừa âm thầm bổ sung các hạng vé mới với mức giá tăng vọt cho kỳ World Cup 2026, gây bất ngờ cho người hâm mộ toàn cầu. Cụ thể, vé “hạng nhất hàng đầu” cho trận mở màn của tuyển Mỹ đã chạm mốc 4.105 USD, trong khi vé hạng nhất cho trận chung kết tại New Jersey cũng được đẩy lên tới 10.990 USD.

Messi, Ronaldo, Vinicius và Mbappé cùng lắp ghép cúp vàng FIFA bằng LEGO.

Động thái này cho thấy nỗ lực tối đa hóa doanh thu của FIFA đối với sự kiện có 48 đội tham dự. Dù Chủ tịch Gianni Infantino tin rằng 104 trận đấu sẽ cháy vé, việc liên tục nâng giá đang làm dấy lên những tranh luận gay gắt về việc ưu tiên lợi ích thương mại hơn trải nghiệm và khả năng tiếp cận công bằng của người hâm mộ.

