Trang bị kỹ năng công tác tuyên truyền miệng cho cán bộ đoàn

Sáng 18/6, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị giao ban báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong thanh niên quý II, năm 2026.

Hội nghị giao ban báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong thanh niên quý II, năm 2026.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mạng xã hội ngày càng tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng và hành vi của thanh niên, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội đang đứng trước những yêu cầu mới, đòi hỏi tổ chức đoàn phải chủ động hơn, nhanh nhạy hơn, gần thanh niên hơn trong công tác định hướng thông tin, dư luận xã hội.

Hội nghị là dịp để đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên thời gian qua; đồng thời trao đổi những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong thời gian tới.

Báo cáo viên Trung ương Lê Văn Trung, Phó Trưởng phòng Thông tin tổng hợp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, 100 bí thư, phó bí thư đoàn các xã, phường và đoàn trực thuộc, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh, cấp xã đã được truyền đạt chuyên đề “Những kỹ năng công tác tuyên truyền miệng cho cán bộ đoàn các cấp trong giai đoạn hiện nay”.

Bí thư, phó bí thư đoàn các xã, phường và đoàn trực thuộc dự hội nghị.

Bí thư, phó bí thư đoàn các xã, phường và đoàn trực thuộc dự hội nghị cũng đã thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, dư luận xã hội; đề xuất những giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Đạt