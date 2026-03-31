Trận “chung kết” vì danh dự tại Thiên Trường; LĐBĐ Iran cầu cứu FIFA

Siêu máy tính dự đoán U23 Việt Nam lép vế trước chủ nhà U23 Trung Quốc; Thời khắc sinh tử xác định 6 tấm vé cuối cùng dự World Cup 2026; LĐBĐ Iran cầu cứu FIFA hỗ trợ phục hồi hạ tầng sau xung đột... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (31/3).

Quyết đấu Việt Nam - Malaysia: Trận “chung kết” vì danh dự tại Thiên Trường

Dù cục diện bảng F đã ngã ngũ sau phán quyết của AFC, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia tối nay (31/3) vẫn mang tính chất của một trận “chung kết” vì danh dự. Malaysia đang khao khát “rửa hận” và chứng minh thực lực sau bê bối nhập tịch, trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm khẳng định vị thế cường quốc bóng đá khu vực.

Người hâm mộ chờ Xuân Son toả sáng trước tuyển Malaysia.

Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà cùng sự phục vụ của bộ ba Xuân Son, Hoàng Hên và Văn Hậu. Tuy nhiên, sự thận trọng là cần thiết khi đối thủ sở hữu tinh thần vượt khó cao. Một chiến thắng thuyết phục sẽ là lời khẳng định đanh thép cho tấm vé dự Asian Cup 2027 của “Chiến binh Sao Vàng”.

Siêu máy tính dự đoán U23 Việt Nam lép vế trước chủ nhà U23 Trung Quốc

Vào lúc 18h35 chiều nay (31/3), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối tại giải CFA Team China 2026 gặp chủ nhà Trung Quốc.

U23 Việt Nam thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Dù đối thủ thiếu vắng hai trụ cột do chấn thương, siêu máy tính Be Soccer vẫn đánh giá U23 Trung Quốc cao hơn với 53,1% khả năng chiến thắng, trong khi cơ hội của Việt Nam chỉ là 24,4%. Tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội bóng xứ tỷ dân được dự báo dễ xảy ra nhất.

Dù đã hết cơ hội vô địch sau trận thua Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn quyết tâm tạo nên bất ngờ để tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ độ tuổi 20-21 trước thềm Asiad 2026.

Thời khắc sinh tử xác định 6 tấm vé cuối cùng dự World Cup 2026

Rạng sáng ngày 1/4, thế giới bóng đá sẽ hướng về loạt trận chung kết play-off để tìm ra những cái tên cuối cùng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tâm điểm là đội tuyển Italy trong cuộc đối đầu với Bosnia, thày trò Spalletti quyết tâm xóa dớp thất bại để trở lại World Cup sau 12 năm chờ đợi.

Italy đứng trước cơ hội lần đầu trở lại World Cup kể từ năm 2014 (Ảnh: Getty).

Tại các nhánh đấu khác, Thụy Điển tái đấu Ba Lan, trong khi Kosovo đứng trước lịch sử lần đầu tham dự nếu vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ. Ở vòng play-off liên lục địa, đại diện châu Á Iraq cũng đang tràn đầy hy vọng đánh bại Bolivia để giành vé tới Bắc Mỹ.

LĐBĐ Iran cầu cứu FIFA hỗ trợ phục hồi hạ tầng sau xung đột

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI), ông Mehdi Taj, vừa gửi thư tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đề nghị hỗ trợ khẩn cấp sau khi các cơ sở hạ tầng bóng đá quốc gia bị hư hại nặng nề do không kích. Trung tâm Bóng đá Quốc gia cùng nhiều hạng mục tại khu liên hợp Azadi đã xuống cấp, khiến chương trình tập luyện của 18 đội tuyển quốc gia phải tạm dừng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong một chuyến thăm tới Iran. Ảnh: Instagram/teammellifootball

FFIRI mong muốn FIFA cử chuyên gia đánh giá thiệt hại và hỗ trợ tài chính để sớm khôi phục hệ thống đào tạo. Dù gặp nhiều khó khăn do bất ổn chính trị tại Trung Đông, Iran khẳng định quyết tâm duy trì kết nối với bóng đá quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi xung đột.

