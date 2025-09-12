“Trái ngọt” từ tích tụ, tập trung đất nông nghiệp

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp thông qua việc tập trung đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ cao và phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ngày 1/11/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau gần 6 năm triển khai thực hiện, những “trái ngọt” đã được hình thành mang lại diện mạo mới cho nền nông nghiệp của tỉnh.

Tích tụ đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nga Sơn.

Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trên địa bàn cả nước ban hành nghị quyết về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao. Cùng với đó, nhiều cơ chế, chính sách đã được triển khai, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tích cực tích tụ đất để sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết hữu cơ giữa cây trồng với vật nuôi gắn với thị trường tiêu thụ.

Giám đốc Công ty CP Chế biến và xuất khẩu nông sản Việt (phường Nguyệt Viên) Nguyễn Văn Quỳnh cho biết: "Trong quá trình sản xuất, để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng cao, chúng tôi đã liên kết với người dân trong tỉnh để thực hiện tích tụ, tập trung đất đai. Thông qua nguồn hỗ trợ của nhà nước, với mức 5 triệu đồng/ha, công ty đã tích tụ được gần 100ha tại một số xã như: Yên Phú, Minh Sơn, Hà Long. Trong thời gian tới, công ty sẽ tăng cường kết nối với các địa phương và người dân để tích tụ thêm đất, mở rộng diện tích trồng dứa nguyên liệu và một số cây trồng xuất khẩu như dưa chuột, cà chua"...

Xác định tích tụ tập trung đất đai là hướng đi vững chắc, tạo bước đột phá trong sản xuất và hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, thời gian qua xã Nga Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ đất để hình thành những vùng sản xuất quy mô lớn, chất lượng cao.

Chủ tịch UBND xã Nga Sơn Lê Ngọc Khánh cho biết: Căn cứ vào tiềm năng, lợi thế, chính quyền các xã cũ đã vận động, khuyến khích Nhân dân đẩy mạnh tích tụ tập trung đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Nhờ đó, người dân địa phương đã đa dạng các hình thức tích tụ như dồn điền đổi thửa, tập trung đất đai, xây dựng mô hình tích tụ; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và các hộ dân để tổ chức sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn xã đã tích tụ, tập trung được 169ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, nhiều mô hình đạt giá trị hàng tỷ đồng/ha/năm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất cho ngành nông nghiệp địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021-2025 diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 34.170ha, đạt 106,7% so với kế hoạch. Trong đó, năm 2021 đạt 8.447,19ha, năm 2022 đạt 7.497,3ha, năm 2023 đạt 7.316,4ha, năm 2024 đạt 6.569,8, năm 2025 ước đạt 4.340ha.

Nhờ tích tụ, tập trung đất, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết hữu cơ giữa cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường tiêu thụ, tạo nên những mô hình hiệu quả kinh tế vượt trội. Điển hình như: Mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất hạt giống lúa lai F1, giống lúa thuần và lúa thương phẩm tại các huyện Yên Định, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Nông Cống trước đây đã tăng hiệu quả kinh tế từ 1,2 đến 1,5 lần so với sản xuất thông thường, lợi nhuận cao hơn từ 30 đến 50 triệu đồng/ha; mô hình tích tụ đất để trồng cây ăn quả có múi tại các huyện Thọ Xuân, Thạch Thành, Như Xuân trước đây cho thu nhập 500 triệu đồng/ha, lợi nhuận 350 triệu đồng/ha; nhiều mô hình tích tụ để sản xuất trong nuôi trồng thủy sản cũng mang lại hiệu quả kinh tế tăng khoảng 30% so với thông thường...

Tuy nhiên, qua tìm hiểu từ thực tế cho thấy việc tích tụ, tập trung đất nông nghiệp vẫn gặp khó khăn bởi tư tưởng người dân lo lắng, sợ mất đất nên không muốn cho thuê lâu dài. Do đó, để nhân rộng mô hình tích tụ, tập trung đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, giá trị kinh tế cao rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục... để người dân đồng lòng thực hiện nhằm hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, giá trị gia tăng cao.

Do vậy, để phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện tích tụ, tập trung đất nông nghiệp, cùng với triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đã ban hành, thời gian tới các cấp, các ngành cần tiếp tục tham mưu xây dựng các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Đồng thời, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Bài và ảnh: Lê Hòa