Trải nghiệm mùa hè ý nghĩa với “Học kỳ quân đội”

Trong sắc áo xanh quân phục, hơn 300 “chiến sĩ nhí” háo hức bước vào môi trường quân ngũ, bắt đầu những ngày rèn luyện xa gia đình. Với nhiều em, đó là lần đầu tiên tự lập trong một môi trường kỷ luật, cũng là khởi đầu cho một mùa hè nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Những trải nghiệm ấy cũng mở đầu cho một mùa hè ý nghĩa tại chương trình “Học kỳ quân đội” do Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh và Trung đoàn 266 phối hợp tổ chức. Sau hơn 10 năm duy trì, chương trình tiếp tục là sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Các “Chiến sĩ nhí” tham gia hội thi “Trung đội toàn năng” tại Trung đoàn 266 (đóng tại phường Nghi Sơn).

Tạm gác lại những thói quen sinh hoạt hàng ngày, mùa hè năm nay các em học sinh lại bắt đầu trải nghiệm với những thử thách mới trong khóa học “Học kỳ quân đội”. Bước ra khỏi sự chở che của gia đình, ngay từ sáng sớm ngày đầu tháng 6 không khí tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Sầm Sơn) vô cùng rộn ràng với niềm vui, háo hức của các bạn nhỏ. Tuy vậy, cũng dễ dàng bắt gặp những ánh mắt lưu luyến, dặn dò không ngớt của các bậc phụ huynh khi lần đầu tiên để các con xa nhà dài ngày. Song, khi nhìn các con đứng trang nghiêm trong bộ quân phục màu xanh, với mũ tai bèo, ba lô trên vai ra dáng những người lính thực thụ để lên xe về Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 - nơi hơn 300 “chiến sĩ nhí” tham gia học tập, rèn luyện, bố mẹ cũng phần nào vững tin bởi sự tự tin, chững chạc của các con.

Khi “nhập ngũ” vào Trung đoàn 266, thế giới của những chiếc giường êm ái, sự vô lo, vô nghĩ của các em nhỏ hoàn toàn khép lại. Thay vào đó là những ngày huấn luyện, rèn luyện thực thụ. Tại nơi huấn luyện, các “chiến sĩ nhí” luôn hăng say, nghiêm túc rèn luyện và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Từng động tác, đội hình, đội ngũ, những tư thế tập luyện đều được các bạn nhỏ thể hiện dứt khoát, mạnh mẽ và chuẩn xác. Trên từng khuôn mặt của các em dù đã có phần rám nắng nhưng lại thêm phần rắn rỏi, khỏe mạnh.

Trong hàng ngũ tập luyện, chúng tôi khá ấn tượng với một “chiến sĩ nhí” có vóc dáng nhỏ nhắn trong Tiểu đội 4 nhưng luyện tập rất hăng say và không hề tỏ ra mệt mỏi. Đó là em Nguyễn Uy Vũ (phường Hạc Thành). Chia sẻ về những ngày đầu trải nghiệm, Vũ cho biết: "Ở Trung đoàn 266, em luôn được các chú bộ đội hướng dẫn, chỉ dạy từng việc làm quân ngũ như: Gấp chăn, màn vuông vắn, gọn gàng; rèn luyện thể dục thể thao; tập luyện kỹ năng bắn súng... Đó đều là những trải nghiệm mới mẻ và có phần vất vả, nhưng em rất vui, hào hứng vì thấy mình trưởng thành hơn".

Cũng như Nguyễn Uy Vũ, tất cả học viên đều sinh hoạt theo thời gian biểu của quân đội. Từ việc gấp chăn màn, vệ sinh nơi ở đến giặt quần áo, các em đều phải tự phục vụ bản thân. Bên cạnh các nội dung huấn luyện điều lệnh, đội ngũ, học viên còn tham gia hành quân dã ngoại, tăng gia sản xuất, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan di tích lịch sử và nhiều hoạt động trải nghiệm khác. Qua đó, các em được rèn luyện tính kỷ luật, ý thức tự lập, tinh thần đoàn kết, biết sẻ chia và có thêm nhiều kỹ năng sống cần thiết.

Anh Phạm Hữu Hảo, thành viên ban điều phối, được phân công quản lý các tiểu đội, cho biết: "Được rèn luyện ngay trong môi trường quân đội, trải nghiệm thực tế một phần rất nhỏ những khó khăn, vất vả của các chú bộ đội đã giúp các “chiến sĩ nhí” hiểu sâu sắc hơn về truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống dân tộc. Đồng thời, dạy các em về ý thức kỷ luật để biết rèn luyện chính mình, tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, biết hành động để xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh...".

Chị Nguyễn Thị Hà Phương, phường Hạc Thành cho biết: “Gửi con tham gia chương trình ban đầu tôi không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng. Nhưng khi dõi theo những hoạt động trải nghiệm, thấy con có những thay đổi, tôi không khỏi xúc động và rất cảm ơn ban tổ chức đã duy trì một chương trình, sân chơi ý nghĩa, bổ ích trong dịp hè để các con được trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành”.

Một ngày đồng hành cùng các “chiến sĩ nhí” đủ để cảm nhận sự thay đổi của các em. Từ những bỡ ngỡ ban đầu đến tác phong gọn gàng, ý thức kỷ luật và tinh thần tự lập được hình thành sau mỗi ngày rèn luyện, “Học kỳ quân đội” đã mang đến cho các em một mùa hè ý nghĩa, nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Bài và ảnh: Lê Phượng