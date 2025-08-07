Tour Bà Nà Hills siêu hot với lịch trình “đỉnh của chóp” từ TourDaNangCity

Tour Bà Nà Hills chưa bao giờ hết “hot” đối với du khách trong và ngoài nước. Để có chuyến đi trọn vẹn, không lãng phí thời gian và tận hưởng hết vẻ đẹp “tiên cảnh” việc lựa chọn đơn vị lữ hành uy tín là điều quan trọng. Và đó chính là lý do vì sao TourDaNangCity trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi du khách tìm kiếm một tour Bà Nà Hills chất lượng.

TourDaNangCity - Đơn vị chuyên tour Bà Nà Hills uy tín tại Đà Nẵng

Tour Đà Nẵng City là thương hiệu được quản lý bởi Công ty TNHH Lữ Hành Đại Việt Tourist, chuyên tổ chức các tour tham quan Bà Nà Hills với chất lượng dịch vụ vượt trội. Tour được thiết kế để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của "tiên cảnh" này mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì.

TourDaNangCity chuyển tổ chức tour Bà Nà Hills luôn được du khách lựa chọn

Với phương châm đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu, TourDaNangCity đã xây dựng một lịch trình tour Bà Nà Hills “đỉnh của chóp” – không chỉ khám phá hết những điểm đến nổi bật mà còn tối ưu hóa thời gian di chuyển, mang đến sự thoải mái và tiện lợi nhất cho mọi du khách. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình trải nghiệm được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ.

Khám phá Bà Nà Hills cùng TourDaNangCiyty

Tour Bà Nà Hills của TourDaNangCity là một hành trình tham quan kéo dài trong một ngày, với lịch trình được thiết kế chi tiết để du khách có thể khám phá toàn bộ khu du lịch này.

Tour Bà Nà Hills được TourDaNangCity tổ chức với lịch trình hấp dẫn

- 7:30: Xe và hướng dẫn viên sẽ đón khách tại các khách sạn ở trung tâm Đà Nẵng hoặc dọc đường biển.

- 8h30: Đoàn đến cổng Bà Nà Hills, du khách có thể tranh thủ chụp hình, checkin, xem dàn nhạc nước

- 9:00: Du khách lên cáp treo, ngắm nhìn toàn cảnh rừng núi Trường Sơn hùng vĩ.

- 9:30: Sau khi lên đỉnh Bà Nà, đoàn bắt đầu tham quan:

- Cầu Vàng: Check-in và chụp ảnh tại cây cầu độc đáo với đôi bàn tay khổng lồ.

- Vườn hoa Le Jardin D'Amour: Khám phá 9 khu vườn với phong cách kiến trúc khác nhau.

- Hầm rượu Debay: Tham quan hầm rượu cổ kính của người Pháp (vé vô tự túc).

- Tàu Hỏa Leo Núi: Bằng chuyến tàu này du khách được trải nghiệm cảm giác phiêu lưu tuyệt vời.

- Chùa Linh Ứng Bà Nà: Chiêm bái tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và ngắm toàn cảnh Đà Nẵng.

- 10:30: Khám phá Lâu đài Mặt Trăng, tham quan Thác Nước Mặt Trời, Hang Rồng, Động Sói, Rạp Chiếu Phim Airship 4D,..

- 12:15: Thưởng thức buffet 5 sao tại một trong những nhà hàng sang trọng trên Bà Nà Hills, với thực đơn đa dạng các món ăn Á-Âu.

- 13:00 : Tự do vui chơi tại Fantasy Park

- 14:30: Tham quan Đền Bà Chúa Thượng Ngàn

- 15:00: Tham quan Làng Phápvà chụp ảnh lưu niệm.

- 16:00: Tập trung tại điểm hẹn, chuẩn bị xuống cáp treo để trở về.

- 16:30: Du khách tập trung rời Bà Nà Hill về lại thành phố

- 17h30: Xe đưa du khách về điểm đón ban đầu, kết thúc tour Bà Nà Hills.

* Tham khảo lịch trình đầy đủ tại: https://tourdanangcity.vn/tour/tour-ba-na-hills/

Hướng dẫn đặt tour Bà Nà Hills nhanh chóng, dễ dàng

Việc đặt tour Bà Nà Hills giờ đây rất dễ dàng và nhanh chóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và có một chuyến đi trọn vẹn. Bạn có thể chọn một trong hai cách sau để tour Bà Nà Hill của TourDaNangCity:

+ Cách 1: Liên hệ hotline 0987 119 499 quý khách sẽ được nhân viên tư vấn và hỗ trợ đặt tour nhanh chóng và đơn giản.

+ Cách 2: Truy cập trang website https://tourdanangcity.vn/để tham khảo lịch trình tour và bấm “ĐẶT TOUR NGAY”sau đó quý khách điền thông tin và nhấm “ĐĂNG KÝ TOUR” là hoàn tất thủ tục.

Du khách truy cập website để đăng ký tour trực tuyến đơn giản và nhanh chóng

Những ưu điểm nổi bật của Tour Bà Nà Hills

Một trong những vấn đề lớn nhất khi đi Bà Nà tự túc là du khách thường mất nhiều thời gian di chuyển, xếp hàng và bỏ lỡ nhiều điểm tham quan thú vị. TourDaNangCity đã giải quyết triệt để vấn đề này.

Tối ưu hóa thời gian

Tour Bà Nà Hills khởi hành vào buổi sáng sớm, giúp du khách đến Bà Nà Hills ngay khi khu du lịch vừa mở cửa. Điều này giúp tránh được tình trạng đông đúc, xếp hàng dài, đặc biệt là tại Cầu Vàng và cáp treo. Du khách có thể thoải mái chụp ảnh mà không lo bị chen lấn.

Lịch trình khoa học, hợp lý

Hướng dẫn viên của TourDaNangCity sẽ dẫn đoàn đi theo một lộ trình logic, đảm bảo du khách khám phá được hết các điểm chính như Cầu Vàng, Làng Pháp, Vườn hoa, Chùa Linh Ứng... mà không phải đi lại nhiều lần, tiết kiệm tối đa thời gian và sức lực.

Bữa trưa Buffet hoành tráng

Thay vì bữa ăn đơn giản, tour của TourDaNangCity bao gồm bữa trưa Buffet 5 sao tại nhà hàng sang trọng trên Bà Nà Hills. Thực đơn phong phú với hàng trăm món ăn Á – Âu sẽ làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất.

Ăn buffet trưa chuẩn 5 sao tại nhà hàng trên đỉnh Bà Nà Hills

Chăm sóc khách hàng tận tình

Không chỉ dừng lại ở lịch trình, TourDaNangCity còn đầu tư mạnh vào chất lượng dịch vụ để mang lại trải nghiệm tốt nhất. Hướng dẫn viên nhiệt tình và cũng là người cung cấp những thông tin thú vị, các câu chuyện lịch sử, văn hóa làm cho chuyến đi thêm ý nghĩa. Đội ngũ tư vấn viên luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ khách hàng đảm bảo mọi vấn đề được xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Xe đưa đón đời mới, tiện nghi

Khách hàng được đưa đón tận nơi bằng xe du lịch đời mới, sạch sẽ, thoáng mát, giúp du khách có một hành trình di chuyển thoải mái nhất.

Giá cả minh bạch, không phát sinh

Giá tour trọn gói, bao gồm vé cáp treo khứ hồi, vé tham quan, bữa ăn, xe đưa đón và hướng dẫn viên. TourDaNangCity cam kết không có chi phí phát sinh, giúp du khách yên tâm tận hưởng chuyến đi.

TourDaNangCity với lịch trình siêu hấp dẫn và thú vị đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ du khách về sự chuyên nghiệp, chu đáo và tận tâm, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi Bà Nà Hills thật sự chất lượng, tour của TourDaNangCity là lựa chọn không thể bỏ qua. Để được hỗ trợ nhanh nhất, quý khách hãy liên hệ ngay với TourDaNangCity:

VH