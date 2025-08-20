Top 5+ khách sạn 4 sao gần biển Mỹ Khê Đà Nẵng được đánh giá cao trên Traveloka

Biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) được nhiều tạp chí du lịch quốc tế bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, với bờ cát trắng mịn, làn nước trong xanh và khí hậu ôn hòa. Đây là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Khi du lịch Đà Nẵng, lựa chọn các khách sạn gần biển Mỹ Khê giúp du khách dễ dàng tận hưởng làn nước xanh mát, bờ cát mịn, thuận tiện di chuyển giữa các điểm tham quan. Buổi sáng bạn có thể đi bộ ngắm bình minh, buổi chiều dạo biển đón hoàng hôn, tối thoải mái thưởng thức hải sản tươi ngon mỗi ngày. Tất cả mang đến một kỳ nghỉ trọn vẹn và đáng nhớ.

Nếu bạn chưa biết lựa chọn khách sạn nào, hãy tham khảo ngay top 5 khách sạn gần biển Mỹ Khê Đà Nẵng được đánh giá cao nhất trên Traveloka.

Muong Thanh Grand Da Nang Hotel

Là một trong những thương hiệu khách sạn nổi tiếng tại Việt Nam, Muong Thanh Grand Da Nang Hotel mang đến không gian nghỉ dưỡng sang trọng, kết hợp tinh tế giữa phong cách hiện đại và nét đặc trưng địa phương.

Phòng nghỉ rộng rãi có tầm nhìn hướng ra sông Hàn thơ mộng.

Khách sạn sở hữu hệ thống phòng nghỉ rộng rãi, được trang bị đầy đủ tiện nghi như TV màn hình phẳng, minibar, bàn làm việc, cùng tầm nhìn hướng biển hoặc sông Hàn thơ mộng. Hồ bơi ngoài trời, phòng gym, spa và nhà hàng phục vụ ẩm thực đa dạng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Điểm cộng lớn là vị trí gần cả biển Mỹ Khê và trung tâm thành phố, thuận tiện để vừa tận hưởng biển, vừa khám phá các điểm du lịch nổi tiếng như Cầu Rồng, chợ Hàn.

Canvas Danang Beach Hotel

Nếu bạn mong muốn trải nghiệm cảm giác “ngủ dậy là thấy biển”, Canvas Danang Beach Hotel sẽ là lựa chọn lý tưởng. Khách sạn gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung, hiện đại, sử dụng tông màu sáng và nội thất tối giản nhưng tinh tế.

Các phòng nghỉ đều có ban công hoặc cửa sổ lớn hướng ra biển, cho phép du khách chiêm ngưỡng bình minh hay hoàng hôn ngay tại phòng. Nhà hàng của khách sạn phục vụ buffet sáng phong phú, kết hợp ẩm thực Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh đó, hồ bơi vô cực trên tầng thượng là “điểm check-in” được yêu thích, mang đến tầm nhìn toàn cảnh biển Mỹ Khê tuyệt đẹp.

Các phòng nghỉ đều có ban công hướng ra biển Mỹ Khê

Balcona Hotel Da Nang

Tọa lạc tại 288 Võ Nguyên Giáp, ngay đối diện bãi biển Mỹ Khê, Balcona Hotel Đà Nẵng thu hút du khách bởi phòng nghỉ rộng rãi, ban công riêng và tầm nhìn hướng biển thoáng đãng. Điểm nhấn của khách sạn là hồ bơi vô cực trên tầng 20, nơi bạn có thể thư giãn trong làn nước mát lạnh và chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn rực rỡ trải dài trên biển.

Bên cạnh đó, Balcona còn mang đến loạt tiện ích cao cấp như spa, phòng gym, phòng xông hơi, nhà hàng và quầy bar, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng và giải trí của du khách.

RHM Luxury Hotel And Suite

RHM Luxury Hotel And Suite là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm không gian lưu trú cao cấp, hiện đại nhưng giá cả hợp lý. Các căn hộ và phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách tối giản, với màu sắc trung tính, tạo cảm giác thoải mái, thư giãn.

Khách sạn Đà Nẵng này có hồ bơi ngoài trời, khu vực lounge, dịch vụ thuê xe và tour khám phá thành phố. Nhờ vị trí gần biển và các tuyến đường chính, bạn dễ dàng di chuyển đến Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà hay phố cổ Hội An.

Phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách tối giản có view hướng sông Hàn

Hadana Boutique Hotel Da Nang

Với phong cách boutique ấm cúng và dịch vụ chu đáo, Hadana Boutique Hotel Da Nang mang đến trải nghiệm lưu trú khác biệt. Mỗi phòng nghỉ được trang trí tinh tế, tận dụng ánh sáng tự nhiên và mang hơi thở Á – Âu kết hợp.

Khách sạn có hồ bơi trên sân thượng, nhà hàng phục vụ ẩm thực địa phương và quốc tế, cùng quầy bar để du khách thư giãn vào buổi tối. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ mọi nhu cầu, từ đặt tour, thuê xe đến gợi ý địa điểm ăn uống ngon.

Việc lựa chọn khách sạn 4 sao gần biển Mỹ Khê không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian di chuyển mà còn mang đến cơ hội tận hưởng vẻ đẹp biển xanh bất cứ lúc nào. Đừng quên truy cập website hoặc ứng dụng Traveloka, bạn sẽ dễ dàng tìm và đặt phòng với mức giá ưu đãi hấp dẫn, sẵn sàng cho một kỳ nghỉ trọn vẹn.

TT