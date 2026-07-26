Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tôn trọng chủ quyền Syria, tăng hỗ trợ quá trình chuyển đổi

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/7 kêu gọi tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nước này trong tiến trình chuyển đổi chính trị và phục hồi sau nhiều năm xung đột.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres và Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Cung điện Tishreen ở Damascus. Ảnh: SANA.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani ở Damascus, ông Guterres nhấn mạnh: “Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng đầy đủ chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria”.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng chỉ trích các hành động vi phạm chủ quyền Syria, nhấn mạnh rằng những diễn biến tại khu vực Cao nguyên Golan là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và khẳng định Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Syria.

Về phần mình, Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani kêu gọi Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi vùng đệm do Liên hợp quốc giám sát trên Cao nguyên Golan cũng như các khu vực nằm ngoài đường ranh giới ngừng bắn năm 1974. Ông cho rằng việc Israel tiếp tục hiện diện quân sự và mở rộng hoạt động tại miền Nam Syria là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh khu vực, đồng thời đề nghị Liên hợp quốc có lập trường kiên quyết nhằm thúc đẩy việc rút quân “ngay lập tức và vô điều kiện”.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Thư ký Antonio Guterres tới Syria kể từ khi chính quyền mới của Tổng thống Ahmed al-Sharaa lên nắm quyền, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Thư ký Liên hợp quốc tới nước này kể từ năm 2009, trước khi cuộc nội chiến bùng phát.

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm nhà tù Sednayah trong chuyến đi lịch sử tới Syria. Ảnh: Sana.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Syria đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp sau khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ cuối năm 2024. Israel hiện duy trì lực lượng tại vùng đệm do Liên hợp quốc giám sát trên Cao nguyên Golan và tuyên bố sẽ tiếp tục hiện diện quân sự tại một “vùng an ninh” ở miền Nam Syria.

Trong chuyến thăm, ông Guterres khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Syria trong quá trình chuyển đổi chính trị, xây dựng hiến pháp mới và tổ chức bầu cử tự do, công bằng. Theo Văn phòng Tổng thống Ahmed al-Sharaa, cuộc hội đàm giữa hai bên tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo và phát triển, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi chính quyền mới xây dựng một nền quản trị bao trùm, bảo đảm đại diện cho mọi thành phần trong xã hội Syria.

Minh Phương

Nguồn: CNA, Euronews, Tân Hoa Xã.