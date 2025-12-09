Tổng thống Zelensky: Đề xuất hòa bình Ukraine sắp hoàn tất, không có thoả hiệp lãnh thổ

Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết quá trình xây dựng bản đề xuất hòa bình đang bước vào giai đoạn cuối, sau cuộc hội đàm “hiệu quả” với lãnh đạo Anh, Đức và Pháp tại London. Theo ông, kế hoạch mới sẽ được rà soát lần cuối và chuyển cho phía Mỹ vào tối 9/12.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết quá trình xây dựng bản đề xuất hòa bình đang bước vào giai đoạn cuối, sau cuộc hội đàm “hiệu quả” với lãnh đạo Anh, Đức và Pháp tại London. Theo ông, kế hoạch mới sẽ được rà soát lần cuối và chuyển cho phía Mỹ vào tối 9/12.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quá trình xây dựng bản đề xuất hòa bình đang bước vào giai đoạn cuối. Ảnh: AFP.

Phát biểu trên chuyến bay từ London tới Brussels để dự họp với các nhà lãnh đạo NATO và EU, ông Zelensky cho hay: “Tôi nghĩ kế hoạch sẽ sẵn sàng vào khoảng tối 9/12. Chúng tôi sẽ xem lại một lần nữa và gửi cho Mỹ”. Theo ông dự thảo hiện gồm 20 điểm, nhưng không có bất kỳ thỏa hiệp nào liên quan tới vấn đề lãnh thổ.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, việc trao đổi lãnh thổ để đổi lấy đảm bảo an ninh “không bao giờ được xem xét”, bởi điều đó trái với luật pháp quốc tế. Ông cũng cho biết phía Mỹ từng đề xuất bản kế hoạch gồm 28 điểm, nhưng đã được rút gọn xuống còn 20 điểm nhằm tập trung vào các bước đi thực tế và tăng tốc đàm phán.

Trước đó, trả lời phỏng vấn các kênh truyền thông hôm 8/12 ông Zelensky cũng cho hay: “Rút gọn không có nghĩa là chúng tôi chấp nhận nhượng bộ ở những vấn đề quan trọng.”

Ukraine kiên quyết duy trì quyền khôi phục hoàn toàn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong các đường biên giới được quốc tế công nhận.Ảnh: AFP.

Theo Tổng thống Ukraine, tài liệu mới vẫn giữ nguyên quan điểm, Ukraine duy trì quyền khôi phục hoàn toàn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong các đường biên giới được quốc tế công nhận. Những vấn đề khó khăn nhất trong đó có việc khôi phục quyền kiểm soát Bán đảo Crimea và vùng Donbas vẫn để ngỏ trong các vòng thảo luận tiếp theo. Ông Zelensky cho rằng Nga đang tìm cách kiểm soát toàn bộ Donbas bằng nhiều biện pháp từ thông tin, ngoại giao đến quân sự, nhưng Ukraine “phải bảo vệ những gì thuộc về mình”.

Cũng trong ngày 8/12, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết, tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng gây sức ép lên cả Nga và Ukraine nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trả lời Fox News, ông đánh giá tiến trình hòa giải đã đạt “tiến triển đáng kể”, song lưu ý rằng Washington có thể “rút lui” nếu nhận thấy không thể đạt được thỏa thuận.

Nguồn: The Kyiv Independent, The Straits Times

