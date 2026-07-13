Tổng thống Ukraine cải tổ chính phủ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/7 thông báo sẽ tiến hành cải tổ lớn trong bộ máy chính phủ, bao gồm việc thay thế Thủ tướng Yuliia Svyrydenko và thành lập nội các mới. Động thái diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đối mặt với xung đột với Nga và các vụ việc liên quan đến tham nhũng gây chú ý trong thời gian qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo sẽ tiến hành cải tổ lớn trong bộ máy chính phủ. Ảnh: Euronews.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết đã trao đổi với bà Svyrydenko và thống nhất rằng Ukraine cần đổi mới nội các để triển khai một chiến lược chính trị mới.

Ông Zelensky viết: "Tôi biết ơn bà Yuliia vì sự lãnh đạo rõ ràng, ổn định và hiệu quả trên cương vị Thủ tướng, cũng như những năm tháng cống hiến cho đội ngũ lãnh đạo Ukraine. Tôi đã đề nghị bà đảm nhiệm một lĩnh vực công tác mới và quan trọng trong quan hệ với một đối tác chủ chốt của Ukraine".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không tiết lộ người sẽ được đề cử thay thế bà Svyrydenko cũng như vị trí mới mà bà sẽ đảm nhiệm. Ông cũng cho biết sẽ có những thay đổi đối với lãnh đạo một số cơ quan thực thi pháp luật, song không nêu cụ thể.

Về phần mình, bà Svyrydenko đăng trên mạng xã hội rằng bà tự hào về những gì đã đạt được trong thời gian giữ cương vị Thủ tướng và khẳng định vẫn “sẵn sàng tiếp tục phụng sự Nhà nước Ukraine”.

Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko. Ảnh tư liệu: AFP.

Theo quy định của Ukraine, việc Thủ tướng từ chức và bổ nhiệm người kế nhiệm phải được Quốc hội phê chuẩn. Việc Thủ tướng rời nhiệm sở đồng nghĩa toàn bộ chính phủ sẽ phải từ chức. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022, Quốc hội Ukraine nhìn chung vẫn ủng hộ các đề xuất nhân sự của Tổng thống Zelensky.

Đợt cải tổ diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công của Nga. Giới chức địa phương cho biết các đợt không kích nhằm vào tỉnh Dnipropetrovsk ở Đông Nam Ukraine trong đêm 12/7 đã khiến ít nhất ba người thiệt mạng. Tại thành phố Kherson, một người khác cũng thiệt mạng trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Bên cạnh đó, Ukraine thời gian qua cũng chịu sức ép từ một số vụ việc tham nhũng quy mô lớn. Đáng chú ý là vụ án liên quan đến Tập đoàn Điện hạt nhân quốc gia Energoatom, trong đó cơ quan chức năng cáo buộc tồn tại đường dây nhận hối lộ trị giá khoảng 100 triệu USD. Vụ việc được cho là có liên quan đến một số nhân vật thân cận với Tổng thống Zelensky, mặc dù những người bị nêu tên đều bác bỏ các cáo buộc.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, Reuters.