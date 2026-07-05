Tổng thống Trump ca ngợi “kỷ nguyên vàng” của nước Mỹ trong lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh

Tổng thống Donald Trump tối 4/7 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của nước Mỹ ở thủ đô Washington D.C., khẳng định nước Mỹ đang bước vào một “kỷ nguyên vàng” và cam kết tiếp tục đưa đất nước phát triển lên những tầm cao mới.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ ở thủ đô Washington D.C., ngày 4/7. Ảnh: Getty Images/Andrew Harnik.

Bài phát biểu diễn ra tại khu vực National Mall sau khi chương trình bị gián đoạn hơn hai giờ do mưa dông và cảnh báo giông sét. Phát biểu trước đông đảo người tham dự, Tổng thống Trump nhấn mạnh những thành tựu trong lịch sử 250 năm của nước Mỹ, đồng thời khẳng định quốc gia này vẫn sở hữu tiềm năng phát triển to lớn.

Ông cho rằng nước Mỹ là “quốc gia của những người chiến thắng” và đang tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ quyết tâm đưa đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và khả năng vượt qua khó khăn của người dân.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cũng dành lời tri ân tới những nhân vật có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, trong đó có phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II - chương trình đưa con người bay vòng quanh Mặt Trăng. Ông điểm lại một số dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Mỹ và khẳng định đất nước tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên trường quốc tế.

Pháo hoa rực sáng bầu trời thủ đô Washington D.C. nhân dịp Lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Ảnh: Facebook.

Sau bài phát biểu dài khoảng 35 phút của lãnh đạo Nhà Trắng, những người có mặt tại Quảng trường quốc gia đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa hoành tráng với khoảng 850.000 quả pháo được khai hỏa. Ban tổ chức cho biết đây là một trong những màn trình diễn pháo hoa lớn nhất từng được thực hiện nhân dịp Quốc khánh Mỹ.

Lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh diễn ra trong bối cảnh xứ Cờ hoa vừa tôn vinh các giá trị lịch sử, vừa đối mặt với những khác biệt về quan điểm trong các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội. Điều này phản ánh bức tranh đa chiều của nước Mỹ hiện nay, khi các cuộc tranh luận về bản sắc quốc gia, ưu tiên phát triển và vai trò của chính phủ tiếp tục là những chủ đề được quan tâm trước thềm các cột mốc chính trị quan trọng trong thời gian tới.

Ngọc Liên

Nguồn: The Guardian.