Tổng thống Trump bắt đầu “xử lý” cuộc chiến ở Sudan

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ bắt đầu "xử lý" cuộc chiến ở Sudan, sau khi Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đưa ra đề nghị Mỹ giúp chấm dứt cuộc xung đột tại đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ nỗ lực giúp chấm dứt cuộc chiến tranh ở Sudan. Ảnh: TRT.

Trên nền tảng mạng xã hội X ngày 19/11, Tổng thống Trump viết: “Các nhà lãnh đạo Ả Rập trên khắp thế giới, đặc biệt là Thái tử Ả Rập Xê út đáng kính, người vừa rời Mỹ, đã yêu cầu tôi sử dụng quyền lực và tầm ảnh hưởng của chức vụ Tổng thống để lập tức chấm dứt những gì đang diễn ra ở Sudan”. “ Đó được xem là một nền văn minh và văn hóa vĩ đại, đáng tiếc đã suy tàn, nhưng vẫn có thể được khôi phục với sự hợp tác và phối hợp giữa các quốc gia.”

Trước đó, tại diễn đàn đầu tư kinh doanh Mỹ - Ả Rập Xê Út, ông Trump cũng cho biết Thái tử Ả Rập Xê Út đã trực tiếp đề nghị sự hỗ trợ từ ông. Ông nói: “Nhà vua muốn tôi làm điều gì đó thật mạnh mẽ liên quan đến Sudan. Trước đây tôi không hề để tâm đến việc can dự, tôi nghĩ đó là chuyện điên rồ và hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng tôi thấy Sudan quan trọng với ngài, và với rất nhiều người bạn của ngài trong căn phòng này. Và chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc về vấn đề Sudan.”

Tổng thống Mỹ cũng cho biết chính quyền của ông đã “bắt đầu làm việc” về vấn đề này chỉ trong vòng nửa giờ sau yêu cầu của Thái tử Ả Rập Xê Út.

Kể từ khi nổ ra vào tháng 4 năm 2023, cuộc chiến giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF đã khiến ít nhất 40.000 người thiệt mạng và gần 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Cuộc chiến giành quyền lực giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự đã đẩy đất nước này vào một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Ảnh: TRT.

Washington đã nhiều lần hối thúc các bên đạt được thỏa thuận đình chiến. Trong một phát biểu mới nhất hôm 15/11, đặc phái viên về châu Phi của chính quyền Tổng thống Trump, ông Massad Boulos, cho biết cuộc chiến Sudan là “cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.”

Về phần Ả Rập Xê Út, việc giải quyết cuộc xung đột ở Sudan gắn liền với an ninh quốc gia, khi hàng trăm kilômét bờ biển của quốc gia đang chìm trong nội chiến nằm đối diện với bờ Biển Đỏ của vương quốc này.

Thúy Hà

Nguồn: TRT/Al Jazeera