Tổng thống Syria thăm Đức, tập trung thảo luận xung đột và vấn đề người di cư

Ngày 30/3, Tổng thống Syria Ahmed Al-Sharaa thăm Đức, tiến hành hội đàm về xung đột Trung Đông, tiến trình tái thiết đất nước và các nỗ lực của Berlin trong việc hồi hương người tị nạn Syria.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Al-Sharaa tới Đức kể từ khi lên nắm quyền sau khi lật đổ Tổng thống Bashar Assad vào cuối năm 2024. Theo kế hoạch, ông sẽ gặp Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Stefan Kornelius cho biết các cuộc thảo luận sẽ đề cập đến tình hình Trung Đông, diễn biến chính trị tại Syria, nỗ lực tái thiết và khả năng đưa người Syria trở về nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Al-Sharaa cũng sẽ tham dự một diễn đàn chính trị - doanh nghiệp về triển vọng phục hồi kinh tế và tái thiết Syria.

Sau khi chính quyền ông Assad sụp đổ, nhiều biện pháp trừng phạt quốc tế, bao gồm của Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc, đã được dỡ bỏ nhằm hỗ trợ quá trình tái thiết Syria sau hơn 14 năm nội chiến.

Phía Đức cho biết đã triển khai sáng kiến hỗ trợ Bộ Quản lý thảm họa Syria và đào tạo lực lượng ứng phó khẩn cấp. Berlin cũng đang xem xét một số vấn đề lãnh sự, trong đó có trường hợp một nhà báo Đức mất tích tại Syria.

Vấn đề người di cư dự kiến là một trong những nội dung trọng tâm. Hiện có khoảng một triệu người Syria sinh sống tại Đức, phần lớn đến trong làn sóng di cư giai đoạn 2015–2016. Chính phủ của Thủ tướng Merz đã nối lại việc trục xuất một số đối tượng phạm tội về Syria, đồng thời cho rằng nhiều người Syria có thể tự nguyện hồi hương.

Quan điểm này làm dấy lên những ý kiến thận trọng từ một số tổ chức xã hội Đức do tình hình Syria vẫn tiềm ẩn yếu tố bất ổn; chuyến thăm cũng ghi nhận các phản ứng khác nhau, với một số nhóm bày tỏ quan ngại, trong khi các ý kiến khác nhấn mạnh cần thúc đẩy giải pháp chính trị toàn diện, bảo đảm tính đa dạng của xã hội Syria.

Thanh Giang

Nguồn: Arab News.