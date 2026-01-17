Tổng thống Syria ra quyết sách lịch sử với người Kurd

Theo Thông tấn xã nhà nước Syria (SANA), Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa vừa ban hành sắc lệnh khẳng định các quyền cơ bản của cộng đồng người Kurd tại Syria, trong đó có việc khôi phục quốc tịch và chính thức công nhận tiếng Kurd, đánh dấu bước đi chưa từng có trong chính sách đối với nhóm sắc tộc này.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã ban hành sắc lệnh khẳng định quyền của người Kurd ở Syria. Ảnh: EPA

Sắc lệnh mới lần đầu tiên trao cho người Kurd tại Syria các quyền chính thức, bao gồm việc thừa nhận bản sắc Kurd là một phần cấu thành của quốc gia Syria. Theo đó, tiếng Kurd được công nhận là ngôn ngữ quốc gia bên cạnh tiếng Arab, và các trường học được phép giảng dạy ngôn ngữ này.

Văn bản cũng bãi bỏ các biện pháp có từ cuộc điều tra dân số năm 1962 tại tỉnh Hasaka, vốn khiến nhiều người Kurd bị tước quốc tịch Syria. Theo sắc lệnh, quốc tịch sẽ được cấp lại cho toàn bộ những người bị ảnh hưởng, bao gồm cả những người trước đây bị xếp vào diện không quốc tịch.

Ngoài ra, sắc lệnh tuyên bố lễ Nowruz – Tết mùa xuân truyền thống của người Kurd là ngày nghỉ lễ quốc gia có hưởng lương; cấm mọi hình thức phân biệt đối xử về sắc tộc hoặc ngôn ngữ; yêu cầu các cơ quan nhà nước thúc đẩy thông điệp đoàn kết quốc gia và quy định chế tài đối với các hành vi kích động căng thẳng sắc tộc.

Người dân băng qua một cây cầu khi họ tháo chạy khỏi khu vực do người Kurd kiểm soát, ở Rasm al-Harmal, phía đông Aleppo, hôm 16/1. Ảnh: Getty Images

Sắc lệnh được ban hành sau các cuộc đụng độ nghiêm trọng xảy ra vào tuần trước tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và buộc hơn 150.000 người phải rời bỏ hai khu vực do người Kurd kiểm soát trong thành phố. Các cuộc giao tranh sau đó chấm dứt khi lực lượng người Kurd rút lui.

Chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo – lực lượng kiểm soát khu vực Đông Bắc nước này đã tiến hành nhiều tháng đàm phán trong năm ngoái nhằm tích hợp các cấu trúc quân sự và dân sự do người Kurd quản lý vào hệ thống nhà nước Syria trước cuối năm 2025. Tuy nhiên, tiến trình này đến nay đạt được rất ít kết quả.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters