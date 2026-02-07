Hàn Quốc xem xét nới lỏng quy định hạn chế chuyển việc với lao động nước ngoài

Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy một kế hoạch nhằm nới lỏng đáng kể các hạn chế về chuyển đổi việc làm đối với người lao động nước ngoài. Đây được xem là động thái tăng cường nhân quyền và đảm bảo lựa chọn nghề nghiệp của người lao động nước ngoài.

Công nhân phân loại hàng hóa tại một trung tâm phân phối bưu kiện ở Seoul. (Nguồn: Yonhap)

Thông tin cho biết nhóm công tác liên ngành do Bộ Lao động chủ trì, đang xem xét kế hoạch rút ngắn thời gian làm việc bắt buộc đối với người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc theo diện thị thực chuyên nghiệp (E-9) thông qua Hệ thống Cấp phép lao động (EPS) từ 3 năm hiện tại xuống còn 1 hoặc 2 năm tại nơi làm việc ban đầu.

Cùng với đó, người lao động cũng được nới lỏng đáng kể các hạn chế về di chuyển việc làm trong các khu vực. Hiện tại, việc di chuyển chỉ được phép trong khu vực nơi làm việc đầu tiên quy định theo tỉnh, thành. Theo đó, nếu được thông qua, người lao động nước ngoài sẽ được phép chuyển việc tự do ra ngoài khu vực làm việc ban đầu.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố kế hoạch sửa đổi trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đang bày tỏ lo ngại, cho rằng các sửa đổi có thể khuyến khích tình trạng lao động nước ngoài nhảy việc, làm suy yếu khả năng sản xuất ổn định của doanh nghiệp. Hàn Quốc đang đối mặt với thực tế là các doanh nghiệp loại này sẽ không thể hoạt động nếu thiếu lao động nước ngoài.

Các SMEs tại nhiều địa phương đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng và không thể tuyển được lao động trong nước. Nếu việc hạn chế di chuyển của lao động nước ngoài được gỡ bỏ, các doanh nghiệp này sẽ không thể giữ chân lao động.

Theo một khảo sát gần đây của Liên đoàn Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, 82,6% các công ty thuê lao động nước ngoài cho biết gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động trong nước và đây là lý do chính khiến việc thuê nhân công nước ngoài trở nên thiết yếu.

Theo Bộ Lao động Hàn Quốc, tỷ lệ việc làm còn trống trong các nhà sản xuất vừa và nhỏ bên ngoài khu vực thủ đô Seoul cao gấp 1,8 lần so với khu vực thủ đô Seoul. Đặc biệt, các doanh nghiệp nhỏ ở những khu vực có nguy cơ suy giảm dân số hầu như không có lao động trong nước trong những đợt tuyển dụng mới.

Trong tình hình này, nếu cho phép lao động nước ngoài di chuyển tự do hơn, chắc chắn người lao động sẽ chuyển đến những khu vực có mức lương, nhà ở và giao thông tốt hơn, làm trầm trọng thêm tình hình thiếu hụt ở các vùng ngoài đô thị.

Việc nới lỏng các quy định hạn chế chuyển việc với người lao động nước ngoài được thúc đẩy sau một số vụ việc vi phạm nhân quyền với người lao động xảy ra ở Hàn Quốc thời gian vừa qua.

Bà Noh Min Seon, Giám đốc Ban Nghiên cứu chính sách doanh nghiệp nhỏ thuộc Viện Nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc cho rằng để thu hút người lao động nước ngoài nên xem xét cung cấp các ưu đãi như trợ cấp liên quan đến gia đình hoặc liên kết thường trú để khuyến khích họ việc làm lâu dài.

Đặc biệt, bà cho rằng cần thu hút các đối tượng lao động lành nghề, lao động có trình độ di chuyển đến các khu vực dân số giảm hoặc các thành phố nhỏ.

Ngoài ra, theo bà, có thể tiến hành từng bước thay vì hoàn toàn nới lỏng các hạn chế về di chuyển nơi làm việc, có thể thực hiện song song các biện pháp bổ sung phản ánh đặc điểm khu vực và ngành nghề./.

Theo TTXVN