Cuba kích hoạt biện pháp khẩn cấp về năng lượng và an ninh

Chính phủ Cuba thông báo triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng đang tác động tới đời sống và hoạt động kinh tế - xã hội của quốc đảo Caribe, trong bối cảnh sức ép từ Mỹ tiếp tục gia tăng.

Phó Thủ tướng Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga. Ảnh: DW

Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 6/2, Phó Thủ tướng Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga cáo buộc các lệnh trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân chính dẫn tới cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Ông khẳng định, chính phủ sẽ “triển khai một loạt quyết định nhằm bảo đảm hoạt động của đất nước và duy trì các dịch vụ thiết yếu, đồng thời không từ bỏ mục tiêu phát triển”.

Theo kế hoạch có hiệu lực từ ngày 9-2, Cuba sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế bán nhiên liệu do nguồn cung không đủ để duy trì mức tiêu thụ như những tuần trước. Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính thiết yếu sẽ chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần nhằm tiết kiệm năng lượng, trong khi hình thức làm việc từ xa sẽ được ưu tiên.

Cuba đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nhân đạo do tình trạng thiếu nhiên liệu. Ảnh: CGTN

Trong bối cảnh khó khăn gia tăng, một ngày trước đó, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết nước này đã cập nhật các kế hoạch chuyển sang tình trạng thiết quân luật trong trường hợp xảy ra nguy cơ xâm lược từ bên ngoài. Theo ông, Hội đồng Quốc phòng Quốc gia Cuba đã họp vào ngày 31-1 để rà soát và phê chuẩn các biện pháp này trong khuôn khổ học thuyết “chiến tranh nhân dân”, dựa trên kinh nghiệm rút ra từ các xung đột quốc tế gần đây. Chủ tịch Cuba nhấn mạnh, việc công bố thông tin về cuộc họp không đồng nghĩa với việc nước này đã ban bố thiết quân luật, mà nhằm chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất nếu tình hình an ninh buộc phải chuyển sang trạng thái chiến tranh.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế bắt đầu có những động thái hỗ trợ Cuba. Ngày 6-2, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo tuyên bố chính phủ Mexico sẽ gửi hàng hóa viện trợ nhân đạo tới Cuba trong những ngày tới, chậm nhất là vào đầu tuần sau, nhằm giúp đáp ứng các nhu cầu cấp bách của người dân đảo quốc Caribe trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và năng lượng kéo dài.

Minh Phương

Nguồn: DW, Canal Caribe