Đánh bom liều chết rung chuyển thủ đô Pakistan, hàng trăm người thương vong

Giới chức Pakistan vừa cho biết, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở khu vực ngoại ô thủ đô Islamabad trong lúc đang diễn ra lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Vụ tấn công được mô tả là nghiêm trọng nhất tại Islamabad trong hơn một thập kỷ qua.

Ít nhất 31 người thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo Khadija al-Kubra ở Islamabad (Pakistan) ngày 6 tháng 2 năm 2026 Ảnh: X/OsintTV.

Vụ việc xảy ra tại nhà thờ Khadija al-Kubra. Trong một thông báo, chính quyền Islamabad cho hay 169 người đã được đưa tới bệnh viện sau khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ nổ. Nhà chức trách lo ngại số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết các nhân viên an ninh của nhà thờ đã tìm cách ngăn chặn nghi phạm, song đối tượng đã nổ súng đáp trả trước khi kích nổ thiết bị nổ giữa đám đông những người đang hành lễ.

Tối ngày 6/2, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. IS từng bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Hồi giáo Shia, nhóm thiểu số tại Pakistan. Trong nhiều năm qua, các nhóm vũ trang thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường trên khắp nước này.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif lên án mạnh mẽ vụ tấn công trong các tuyên bố riêng rẽ, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Hai nhà lãnh đạo yêu cầu các cơ quan chức năng huy động tối đa nguồn lực y tế để cứu chữa người bị thương, chỉ đạo tiến hành cuộc điều tra toàn diện, đồng thời cam kết những kẻ đứng sau vụ việc sẽ bị đưa ra trước công lý.

Xe cứu thương đưa các nạn nhân đi cấp cứu sau vụ nổ ngày 6 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Vụ tấn công cũng đã vấp phải sự lên án rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhấn mạnh rằng, mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường và các cơ sở tôn giáo đều không thể chấp nhận được. Ông cũng tái khẳng định sự đoàn kết của Liên Hợp Quốc với Chính phủ và nhân dân Pakistan trong các nỗ lực chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi điện chia buồn tới người đồng cấp Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif, mô tả vụ việc là hành động “dã man” và là minh chứng cho “bản chất man rợ, vô nhân đạo của chủ nghĩa khủng bố”. Ông khẳng định Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác với Pakistan trong lĩnh vực chống khủng bố.

Vụ tấn công trên diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) tiến hành các vụ tấn công tại tỉnh Balochistan, khiến khoảng 50 người thiệt mạng. Quân đội Pakistan cho biết đã tiêu diệt hơn 200 phần tử vũ trang trong các chiến dịch đáp trả.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/DW