Bầu cử Nhật Bản: Thủ tướng Takaichi sẽ đẩy mạnh quốc phòng “chủ động” nếu LDP giành thắng lợi

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đặt mục tiêu đẩy nhanh chương trình tăng cường năng lực quốc phòng và điều chỉnh chính sách an ninh nếu đảng Dân chủ Tự do (LDP) giành thắng lợi áp đảo trong tổng tuyển cử Hạ viện ngày 8/2.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (ở giữa), thuộc đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, cùng các lãnh đạo của các đảng chính trị khác của Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm trước một cuộc tranh luận tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo vào ngày 26 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Kyodo

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền kỳ vọng một chiến thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử cuối tuần này sẽ tạo điều kiện để Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thúc đẩy mạnh mẽ hơn định hướng quốc phòng “chủ động”, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực được đánh giá ngày càng phức tạp.

Vấn đề bảo đảm an ninh quốc gia, đặc biệt trước các thách thức từ khu vực, là một trong những chủ đề nổi bật của chiến dịch tranh cử. Diễn biến này cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ kêu gọi các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm an ninh.

Chính phủ Nhật Bản cho biết chi tiêu liên quan quốc phòng đã đạt mức tương đương 2% GDP trong tài khóa 2025, sớm hơn kế hoạch trước đó. Một số chuyên gia nhận định nếu LDP giành đa số lớn, lập trường an ninh của bà Takaichi có thể được triển khai quyết liệt hơn, bao gồm các định hướng như tăng cường năng lực tình báo và thảo luận về điều chỉnh khuôn khổ pháp lý liên quan an ninh.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn định hướng quốc phòng “chủ động”. Ảnh: Japan.kantei

Theo các khảo sát được truyền thông Nhật Bản công bố, LDP có khả năng giành trên 233/465 ghế Hạ viện, đủ để tự mình nắm đa số. Nếu kịch bản này thành hiện thực, bà Takaichi được dự báo sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng và có thêm dư địa chính trị để theo đuổi các chính sách ưu tiên.

Nhật Bản tiến hành bầu cử Hạ viện trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và các vấn đề kinh tế trong nước được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo các hãng tin quốc tế, cuộc bỏ phiếu lần này được xem là phép thử mức độ ủng hộ của cử tri đối với đường hướng điều hành hiện nay, cũng như khả năng duy trì thế cân bằng quyền lực trong quốc hội.

Giới quan sát nhận định kết quả bầu cử sẽ có ý nghĩa đối với định hướng chính sách của Tokyo trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và hợp tác quốc tế. Cuộc bầu cử cũng thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông toàn cầu do vai trò của Nhật Bản trong cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bích Hồng

Nguồn: Kyodo News, Reuters, Bloomberg.