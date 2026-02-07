Bầu cử Thái Lan 2026: Các đảng lớn dồn lực chặng nước rút, cạnh tranh quyết liệt trước giờ bỏ phiếu

Trước thềm tổng tuyển cử ngày 8/2, ba lực lượng chính trị lớn tại Thái Lan đồng loạt tổ chức vận động quy mô lớn ở Bangkok, trong bối cảnh cục diện được dự báo sít sao, khó đảng nào đủ ghế để tự đứng ra thành lập chính phủ.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul (thứ hai từ trái) cùng các lãnh đạo khác của Đảng Bhumjaithai tại cuộc mít tinh tranh cử cuối cùng của đảng ở Bangkok vào ngày 6 tháng 2 năm 2026. Ảnh: CNA

Không khí vận động tranh cử tại thủ đô Bangkok trở nên sôi động khi các đảng lớn bước vào giai đoạn cuối cùng trước ngày bỏ phiếu. Cuộc bầu cử lần này được nhìn nhận là thế “ba bên” giữa đảng Bhumjaithai của Thủ tướng đương nhiệm Anutin Charnvirakul, đảng Nhân dân theo xu hướng cải cách, và đảng Pheu Thai gắn với mạng lưới chính trị của gia đình Shinawatra.

Tại Trung tâm Thanh niên Thái – Nhật ở Bangkok, hàng nghìn người tham dự mít tinh của đảng Nhân dân trong bầu không khí sôi động. Lãnh đạo đảng Natthaphong Ruengpanyawut tập trung vào các vấn đề kinh tế, chống tham nhũng và sửa đổi hiến pháp. Đảng này, kế thừa từ các tổ chức chính trị trước đây từng bị giải thể, vẫn được xem là lực lượng thu hút mạnh cử tri trẻ và khu vực đô thị. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng cho biết đã điều chỉnh thông điệp theo hướng ôn hòa hơn, mở rộng tiếp cận các nhóm cử tri khác, trong đó có người cao tuổi. Nhiều người tham dự cho biết họ quan tâm tới các chính sách về giáo dục, phúc lợi xã hội và hỗ trợ người yếu thế.

Lãnh đạo Đảng Nhân dân và ứng cử viên thủ tướng Natthaphong Ruengpanyawut phát biểu tại cuộc mít tinh cuối cùng của đảng tại Trung tâm Thanh niên Thái-Nhật Bangkok vào ngày 6 tháng 2 năm 2026. Ảnh: CNA

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, những người ủng hộ đảng Bhumjaithai tập trung đông đảo, đa phần mặc trang phục màu xanh đặc trưng của đảng. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 40 phút, ông Anutin khẳng định đã đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong giai đoạn chuyển tiếp và sẵn sàng điều hành đất nước trọn nhiệm kỳ 4 năm.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, được đám đông người ủng hộ vây quanh khi ông đến tham dự cuộc mít tinh vận động tranh cử cuối cùng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Nữ hoàng Sirikit ở Bangkok vào ngày 6 tháng 2 năm 2026. Ảnh: CNA

Ông nhấn mạnh nhu cầu về một nhà lãnh đạo có khả năng điều phối giữa các đảng phái, tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan nhà nước và củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế. Lãnh đạo Bhumjaithai cũng cho rằng các chính sách mang tính phát tiền đại trà không phải giải pháp lâu dài, đồng thời đặt vấn đề về năng lực quản lý của các đối thủ.

Đảng Pheu Thai tổ chức sự kiện tại sân vận động Thephasadin, với ứng viên thủ tướng Yodchanan Wongsawat – một học giả, nhà khoa học nhận được sự cổ vũ của đông đảo người ủng hộ, trong đó có nhiều cử tri lớn tuổi. Ông cam kết giảm bất bình đẳng và mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục nếu được bầu.

Ứng cử viên thủ tướng của đảng Pheu Thai, ông Yodchanan Wongsawat (thứ hai từ phải) cùng các lãnh đạo khác tại cuộc mít tinh cuối cùng của đảng tại Sân vận động Thephasadin ở Bangkok vào ngày 6/2/2026. Ảnh: CNA

Bên cạnh các vấn đề kinh tế trong nước, chính sách đối ngoại ngày càng được chú ý. Thái Lan đang đối mặt với nhiều sức ép bên ngoài, từ tội phạm xuyên biên giới đến căng thẳng biên giới với Campuchia. Một số chuyên gia cho rằng Bangkok cần tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao vai trò trên trường quốc tế.

Theo quy định, một đảng hoặc liên minh cần giành ít nhất 250/500 ghế tại Hạ viện để hình thành chính phủ đa số. Một số khảo sát gần đây cho thấy đảng Nhân dân đang dẫn trước, song khoảng cách không quá lớn, khiến cục diện sau bầu cử vẫn được đánh giá là khó đoán định.

