Tổng thống Sheinbaum và 1 năm chèo lái Mexico giữa những cơn sóng cả

Ngày 5/10, dưới bầu trời trong xanh tại trung tâm thủ đô Mexico City, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã điểm lại một năm cầm quyền, những nỗ lực chèo lái của chính phủ qua những thử thách về an ninh, kinh tế và phúc lợi xã hội.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại Mexico City. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong hành trình này, chính phủ của bà Sheinbaum - nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử khu vực Bắc Mỹ, đã đạt được những bước chuyển quan trọng, đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững, bảo đảm công bằng xã hội và hướng tới tương lai thịnh vượng cho người dân.

Tổng thống Sheinbaum cho biết trong 12 tháng qua, Mexico đã chứng kiến những thay đổi rõ rệt. Số vụ giết người giảm 32%, mở ra hy vọng về một xã hội an toàn hơn, nơi công lý được củng cố và niềm tin vào pháp luật được khôi phục.

Hơn 13,5 triệu người dân thoát nghèo, trong khi 82,4% hộ gia đình nhận được hỗ trợ trực tiếp từ các chương trình xã hội của chính phủ. Những con số này phản ánh nỗ lực của chính quyền trong việc nâng cao chất lượng sống, bảo đảm công bằng và không ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu trước nửa triệu người dân tập trung tại quảng trường lịch sử Zócalo ở thủ đô Mexico City, Tổng thống Sheinbaum cho biết về kinh tế, Mexico duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong 3 quý đầu năm 2025.

Dòng vốn đầu tư tăng kỷ lục, đồng nội tệ peso giữ giá trị vững chắc, các ngành công nghiệp trọng điểm ghi nhận đà phát triển khích lệ. Cùng lúc đó, chính phủ nước này khẳng định cam kết bảo vệ quyền lợi người dân, kiên quyết chống tham nhũng và mọi hành vi gây tổn hại tới niềm tin của xã hội.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Sheinbaum gửi đi thông điệp về tương lai khi nhấn mạnh các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy kết nối và phát triển vùng miền, trong đó nổi bật là tuyến tàu hỏa Tren del Golfo de México kết nối thủ đô Mexico City với thành phố Nuevo Laredo ở bang phía Bắc Tamaulipas.

Dự án này không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tạo hàng chục nghìn việc làm và thúc đẩy thương mại-du lịch, mà còn là biểu tượng của sự kết nối xã hội và nỗ lực cải thiện đời sống người dân.

Nhìn lại một năm cầm quyền, Tổng thống Sheinbaum đánh giá đây là giai đoạn nhiều thử thách, song cũng đầy khát vọng. Chính phủ Mexico đã thực hiện nhiều chương trình mang tính đột phá, đảm bảo công bằng xã hội, củng cố pháp luật, từng bước đưa nước này trở lại quỹ đạo phát triển bền vững.

Chính sách này không chỉ là trách nhiệm của cá nhân hay chính phủ, mà là hành trình chung của cả đất nước, nơi nhân dân đóng vai trò vừa là nhân chứng vừa là người đồng hành.

Một năm cầm quyền của bà Sheinbaum không chỉ được đo bằng con số hay thành tích, mà còn là minh chứng sống động cho cam kết xây dựng một Mexico an toàn, thịnh vượng và công bằng.

Bài phát biểu đã gửi đến người dân thông điệp mạnh mẽ: phát triển phải đi đôi với công bằng, tăng trưởng phải đồng hành với quyền lợi người dân và công lý phải là kim chỉ nam trong mọi quyết định của chính quyền.

Sau khi tổng thống kết thúc bài phát biểu, quảng trường Zócalo vang lên những tràng pháo tay kéo dài, ánh mắt hàng trăm nghìn người dân ánh lên niềm tin và hy vọng.

Một năm chèo lái con thuyền Mexico giữa bão thử thách đã tạm khép lại, song trách nhiệm và khát vọng vươn cao của chính phủ cũng như người dân sẽ tiếp tục mở ra những trang mới trong hành trình phát triển của Mexico./.

