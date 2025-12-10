Tổng thống Serbia: EU nên tiếp nhận tất cả các quốc gia Tây Balkan để duy trì ổn định

Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic vừa tuyên bố rằng, con đường hiệu quả nhất để mở rộng Liên minh châu Âu (EU) là đồng thời tiếp nhận tất cả các quốc gia Tây Balkan trở thành thành viên đầy đủ. Ông cảnh báo rằng, việc gia nhập một phần sẽ để lại những tranh chấp khu vực chưa được giải quyết và làm suy yếu sự ổn định lâu dài.

Trụ sở Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại diễn đàn Hội đàm kinh tế Belgrade, Tổng thống Vucic cho biết sẽ tới Brussels để gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa để trình bày đề xuất của mình. Trong đó nhấn mạnh việc EU cần kết nạp tất cả các nước Tây Balkan làm thành viên chính thức cùng một thời điểm góp phần vào sự ổn định khu vực. Ông Vucic tái khẳng định rằng, Serbia coi trọng hòa bình và ổn định, đồng thời sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào trong nhiệm kỳ của ông dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2027.

Các quan chức Liên minh Châu Âu EU đã nhiều lần tuyên bố rằng, tương lai của Tây Balkan nằm trong khối này, nhưng các chia rẽ chính trị nội bộ và tiến trình cải cách chậm chạp đã làm chậm lại đà mở rộng của khối.

Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic tại diễn đàn Hội đàm kinh tế Belgrade ngày 9/12. Ảnh: Novosadska TV.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc, liệu Serbia có thể sẽ đối mặt với một số thách thức về an ninh năng lượng, nhất là trong bối cảnh Tập đoàn Dầu khí Serbia Naftna Industrija (NIS) - Công ty Dầu khí Serbia do Nga nắm phần lớn cổ phần, đã tạm ngừng hoạt động do lệnh trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Aleksandar Vucic cảnh báo rằng, Serbia sẽ phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng nếu không có nhà máy lọc dầu, nhưng nhấn mạnh nước này chưa xem xét việc quốc hữu hóa NIS. Ông cho biết thêm Serbia có thể mua lại cổ phần của Nga vào tháng 1 tới nếu không có giải pháp thay thế.

Tổng thống Vucic cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị cho mọi kịch bản trước các cuộc đàm phán tại Brussels, đồng thời nói thêm vấn đề nhà máy lọc dầu cũng sẽ được nêu ra với các nhà lãnh đạo EU.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Anadolu.