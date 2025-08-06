Tổng thống Philippines chỉ thị tạm dừng nhập khẩu gạo

Ngày 6/8, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra chỉ thị tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, bắt đầu từ tháng Chín năm nay, để bảo vệ nông dân nước này.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tổng thống Marcos đã ban hành chỉ thị này sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên trong Nội các và theo khuyến nghị của Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel.

Truyền thông Philippines dẫn tuyên bố của Quyền Thư ký Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines Dave Gomez cho biết quyết định trên là nhằm bảo vệ nông dân nước này đang gặp khó khăn do giá lúa thấp trong vụ mùa hiện nay. Trong khi đó, nông dân Philippines cho rằng giá lúa thấp là do việc nhập khẩu gạo.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Philippines đã khuyến nghị ông Marcos tạm dừng nhập khẩu gạo và tăng thuế đối với gạo nhập khẩu để bảo vệ các nông dân.

Theo đó, bộ trên đề xuất khôi phục mức thuế nhập khẩu gạo ở mức 25% nhằm đẩy giá gạo nhập khẩu lên cao, cho phép nông dân nước này bán lúa gạo với giá cao hơn.

Tuy nhiên, Tổng thống Marcos Jr. cho hay vẫn chưa đến lúc thảo luận việc tăng thuế đối với gạo nhập khẩu./.

Theo TTXVN