Tổng thống Philippines chỉ thị tạm dừng nhập khẩu gạo
Ngày 6/8, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra chỉ thị tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, bắt đầu từ tháng Chín năm nay, để bảo vệ nông dân nước này.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Marcos đã ban hành chỉ thị này sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên trong Nội các và theo khuyến nghị của Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel.
Truyền thông Philippines dẫn tuyên bố của Quyền Thư ký Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines Dave Gomez cho biết quyết định trên là nhằm bảo vệ nông dân nước này đang gặp khó khăn do giá lúa thấp trong vụ mùa hiện nay. Trong khi đó, nông dân Philippines cho rằng giá lúa thấp là do việc nhập khẩu gạo.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp Philippines đã khuyến nghị ông Marcos tạm dừng nhập khẩu gạo và tăng thuế đối với gạo nhập khẩu để bảo vệ các nông dân.
Theo đó, bộ trên đề xuất khôi phục mức thuế nhập khẩu gạo ở mức 25% nhằm đẩy giá gạo nhập khẩu lên cao, cho phép nông dân nước này bán lúa gạo với giá cao hơn.
Tuy nhiên, Tổng thống Marcos Jr. cho hay vẫn chưa đến lúc thảo luận việc tăng thuế đối với gạo nhập khẩu./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-08-07 21:18:00
Thái Lan-Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn, cam kết tránh leo thang căng thẳng
-
2025-08-07 16:00:00
Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ sẽ gặp nhau “trong những ngày tới”
-
2025-08-07 15:59:00
Nhiệt độ toàn cầu tăng vọt, Trái Đất tiến sát giới hạn không thể cứu vãn
Cháy rừng thiêu rụi hơn 16.000ha ở miền Nam nước Pháp
Mỹ chính thức áp thuế cao hơn với hàng hóa từ hàng chục nền kinh tế
Tổng thống Mỹ cân nhắc triển khai Vệ binh Quốc gia tại Washington
Tổng thống Trump bắt đầu phỏng vấn ứng viên cho vị trí lãnh đạo Fed
Nga: Đập nước gần núi lửa Klyuchevskoy bị phá hủy
Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba
Đặc phái viên Tổng thống Mỹ đến Moscow thảo luận xung đột Ukraine
Liên hợp quốc lo ngại về khả năng mở rộng hoạt động của Israel tại Gaza
Cựu Thủ tướng Ukraine: Phương Tây đang kiểm soát Ukraine theo cách “không thể chấp nhận được”