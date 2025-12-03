Tổng thống Pháp thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc

Ngày 3/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, trong bối cảnh châu Âu tìm cách cân bằng giữa các mối đe dọa kinh tế - an ninh từ Bắc Kinh với sự phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Trung Quốc từ ngày 3-5/12. Ảnh: China Daily.

Chuyến thăm diễn ra hai năm sau chuyến công du chính thức của Tổng thống Macron tới Trung Quốc hồi tháng 4/2023 và một năm sau chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Pháp vào tháng 5/2024.

Tại Trung Quốc, Tổng thống Macron và phu nhân sẽ được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tiếp đón. Theo Phủ Tổng thống Pháp, chuyến thăm lần này nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và giáo dục, đồng thời trao đổi về những vấn đề lớn liên quan đối tác chiến lược giữa hai nước, các hồ sơ quốc tế quan trọng và yêu cầu tái cân bằng quan hệ kinh tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết: Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động và thách thức, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Pháp, coi chuyến thăm này là cơ hội để tăng cường trao đổi chiến lược, làm sâu sắc hợp tác thực chất, đẩy mạnh phối hợp đa phương và thúc đẩy những tiến triển mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Trung – Pháp.

Cờ Pháp và Trung Quốc. Ảnh: Global Times.

Giới phân tích cho rằng, chuyến công du lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh châu Âu đang theo đuổi chiến lược “giảm phụ thuộc nhưng không tách rời” khỏi Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Emmanuel Macron, Pháp tiếp tục duy trì cách tiếp cận “đối thoại thẳng thắn và mạnh mẽ” với Bắc Kinh - vừa thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề toàn cầu, vừa bảo vệ các lợi ích kinh tế và công nghiệp cốt lõi của châu Âu, nhất là trong các lĩnh vực như xe điện, công nghệ chiến lược hay chính sách công nghiệp xanh.

Với lịch trình làm việc dày đặc trong ba ngày, chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron được kỳ vọng sẽ góp phần định hình lại hướng đi của quan hệ Pháp - Trung, đồng thời tạo động lực mới cho tiến trình đối thoại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc trong năm 2026.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP News.