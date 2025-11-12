Tổng thống Pháp gặp Tổng thống Palestine, tái khẳng định ủng hộ giải pháp “hai nhà nước”

Chiều ngày 11/11 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Phủ Tổng thống Élysée ở Paris. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về việc thực thi toàn diện thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, mở rộng viện trợ nhân đạo và kế hoạch tái thiết khu vực bị tàn phá này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Phủ Tổng thống Élysée ở Paris. Ảnh: CCTV News

Sau cuộc gặp, ông Macron và ông Abbas tuyên bố hai bên đã nhất trí thành lập Ủy ban hỗn hợp Pháp – Palestine nhằm hỗ trợ soạn thảo Hiến pháp cho Nhà nước Palestine tương lai. Quyết định này được xem là một bước đi mang tính chiến lược, hướng tới việc thúc đẩy tiến trình xây dựng quốc gia và cải cách thể chế chính trị của Palestine, qua đó đặt nền tảng cho một nhà nước dân chủ và hợp pháp.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Tổng thống Macron nhấn mạnh Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Palestine cả về chính trị lẫn kỹ thuật, đồng thời tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp “hai nhà nước” – con đường duy nhất để đạt được hòa bình bền vững giữa Israel và Palestine.

Về phần mình, Tổng thống Abbas cho rằng việc thành lập ủy ban hỗn hợp này đánh dấu “một bước tiến quan trọng trên con đường hướng tới độc lập quốc gia và hoàn thiện thể chế của Palestine.” Ông cũng kêu gọi các quốc gia chưa công nhận Nhà nước Palestine sớm đưa ra quyết định công nhận, nhằm củng cố vị thế quốc tế của người Palestine.

Trong dịp này, ông Macron công bố Pháp sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu euro cho Dải Gaza trong năm 2025, góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng sau nhiều tháng xung đột.

Trong diễn biến khác, ngày 11/11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược của Israel – Ron Dermer đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu, chính thức khép lại hơn hai năm phục vụ trong nội các của ông.

Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược của Israel – Ron Dermer. Ảnh: Israelhayom

Trong thư từ chức, ông Dermer cho biết khi gia nhập chính phủ vào tháng 12 năm 2022, ông từng cam kết chỉ đảm nhận chức vụ trong vòng hai năm, tuy nhiên sau đó đã hai lần gia hạn nhiệm kỳ để tiếp tục hỗ trợ Thủ tướng trong các công việc trọng yếu của nhà nước.

Ông Dermer được xem là một trong những cố vấn thân cận và có ảnh hưởng lớn nhất của Thủ tướng Netanyahu, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì quan hệ chiến lược với Mỹ và tham gia đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza trong thời gian gần đây.

Sự ra đi của Ông Dermer được giới quan sát đánh giá là tổn thất đáng kể đối với nội các Netanyahu, trong bối cảnh Israel vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, chính trị và ngoại giao, đặc biệt là các nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn bền vững với Palestine.

Vân Bình

Nguồn: CCTV News.