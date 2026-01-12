Tổng thống Mỹ kêu gọi Cuba sớm đạt thỏa thuận sau động thái siết nguồn dầu từ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Cuba sẽ không còn nhận được dầu mỏ và nguồn hỗ trợ tài chính từ Venezuela, đồng thời kêu gọi Havana cân nhắc sớm đạt một thỏa thuận với Washington. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép đối với ngành năng lượng Venezuela và quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Cuba rằng nước này nên đạt được thỏa thuận với Mỹ. Ảnh: Theaustralian

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Cuba cần sớm đưa ra các quyết định trong quan hệ với Washington, khi ông tuyên bố quốc đảo Caribe này sẽ không còn được tiếp cận nguồn dầu mỏ và hỗ trợ tài chính từ Venezuela, đối tác và nhà cung cấp năng lượng chủ chốt của Havana trong nhiều thập kỷ qua.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Cuba đã hưởng lợi từ nguồn dầu và tài chính của Venezuela trong thời gian dài, đồng thời cho rằng mối quan hệ này gắn với các hoạt động hợp tác an ninh giữa hai nước.

Venezuela hiện vẫn là nguồn cung dầu lớn nhất của Cuba, từng đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu thiếu hụt năng lượng của quốc đảo Caribe, trong khi các nguồn cung khác như Mexico chỉ đóng vai trò bổ trợ với khối lượng hạn chế.

Cuba khẳng định các quyết sách của Havana không chịu sự chi phối từ bên ngoài. Ảnh: Michaelwest

Phản ứng trước các tuyên bố từ Washington, giới chức Cuba bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc trao đổi lợi ích an ninh để nhận hỗ trợ năng lượng. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez khẳng định, Havana chưa từng nhận bất kỳ khoản bồi hoàn tài chính hay vật chất nào cho các hoạt động hợp tác với các quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh, Cuba có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ đối tác nào sẵn sàng cung cấp, phù hợp với luật pháp quốc tế và không chịu sự áp đặt đơn phương. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng tái khẳng định lập trường Cuba là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, và các quyết sách của Havana không chịu sự chi phối từ bên ngoài.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, Al Jazeera, CNA.