Iran cảnh báo đáp trả nếu Mỹ cân nhắc phương án quân sự

Ngày 11/1, Iran cảnh báo các lực lượng quân sự của Mỹ và Israel sẽ bị coi là “mục tiêu hợp pháp” trong trường hợp nước này hứng chịu một cuộc tấn công, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét các phương án quân sự liên quan đến tình hình căng thẳng tại Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AP, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf đã đưa ra cảnh báo trên trong một phiên họp được truyền hình trực tiếp. Ông cho biết, nếu Iran bị tấn công, các căn cứ quân sự, tàu thuyền và trung tâm hoạt động của Mỹ tại khu vực, cũng như các vùng lãnh thổ mà Tehran coi là đang bị chiếm đóng, sẽ nằm trong phạm vi đáp trả. Ông Qalibaf nhấn mạnh, Iran sẽ không chỉ phản ứng sau khi một hành động xảy ra, mà sẽ hành động dựa trên những dấu hiệu mà nước này cho là mối đe dọa rõ ràng.

Tuyên bố trên phản ánh lập trường cứng rắn của Iran trước những diễn biến mới trong quan hệ với Mỹ, trong bối cảnh hai bên liên tục có những phát ngôn và động thái làm gia tăng căng thẳng. Giới quan sát cho rằng, các tuyên bố mang tính cảnh báo này có thể tác động tới tình hình an ninh khu vực, đặc biệt là tại Trung Đông - nơi Mỹ duy trì nhiều căn cứ quân sự và tuyến vận tải chiến lược.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đưa ra các tuyên bố cứng rắn, cho rằng Washington có thể cân nhắc hành động nếu tình hình tại Iran tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, Tổng thống Trump đã xem xét một số phương án, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phát đi cảnh báo công khai, nhấn mạnh Washington theo dõi sát các diễn biến liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/1 cho biết, ông cùng quân đội Mỹ đang cân nhắc nhiều biện pháp ứng phó trước tình hình bất ổn leo thang tại Iran, bao gồm cả các phương án quân sự, trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn vẫn tiếp diễn. Một quan chức Mỹ cho biết, ông Trump dự kiến sẽ họp với các cố vấn cấp cao vào 13/1 để thảo luận các phương án đối với Iran.

Iran cảnh báo đáp trả nếu Mỹ cân nhắc phương án quân sự. Ảnh: Yahoo

Một nguồn tin Israel cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 10/1, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thảo luận về tình hình tại Iran, cũng như các diễn biến liên quan tại Syria và tiến trình hòa bình ở Gaza.

Làn sóng biểu tình ở Iran nổ ra từ ngày 28/12, do người dân bất mãn với tình hình kinh tế và đồng rial trượt giá, sau đó nhanh chóng lan rộng tại thủ đô Tehran và nhiều tỉnh thành khác trong những ngày qua.

Lê Hà.

Nguồn: Newsweek, AP