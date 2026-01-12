EU: Trách nhiệm chứng minh thiện chí hòa bình tại Ukraine thuộc về Nga

Ngày 11/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, trách nhiệm hiện nay thuộc về Nga trong việc chứng minh mong muốn hòa bình, sau khi Ukraine và các đồng minh đã thống nhất một kế hoạch hòa bình cùng các bảo đảm an ninh dự kiến có hiệu lực khi đạt được lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kyiv.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, trách nhiệm chứng minh thiện chí hòa bình tại Ukraine thuộc về Nga. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước báo giới, bà von der Leyen cho biết, kế hoạch trên chính là đề xuất hòa bình gồm 20 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối năm ngoái. Theo bà, bên cạnh khuôn khổ này, Ukraine còn nhận được những bảo đảm an ninh “đáng kể, rõ ràng và vững chắc” từ Mỹ và châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh: “Giờ đây, Nga phải chứng minh rằng họ thực sự quan tâm đến hòa bình”. Bà cho biết, các bảo đảm an ninh trước hết sẽ dựa trên lực lượng vũ trang Ukraine, được đánh giá là được huấn luyện tốt và giàu kinh nghiệm chiến đấu, trong khi châu Âu có trách nhiệm bảo đảm năng lực trang bị cho quân đội Ukraine. Tuyến phòng thủ tiếp theo là “Liên minh các quốc gia sẵn sàng hành động”, gồm khoảng 35 nước, trong đó có phần lớn các quốc gia EU cùng Canada, Anh, Australia, New Zealand và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo bà von der Leyen, sự tham gia của Mỹ, đặc biệt trong các hoạt động xác minh, giám sát và bảo đảm an toàn, sẽ đóng vai trò then chốt.

Song song với các nỗ lực an ninh, Liên minh châu Âu cũng đang xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế cho Ukraine sau ngừng bắn. Những đề xuất này sẽ được trình bày trong một tài liệu sắp công bố mang tên “Văn kiện thịnh vượng”, bao gồm các biện pháp ngắn hạn và dài hạn trong thập kỷ tới nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini, Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Chủ tịch Quốc hội Richard Raši Slovakia đã thống nhất lập trường không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine sau cuộc gặp hôm 10/1. Ảnh: Logos-pres.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Slovakia ngày 11/1 chính thức xác nhận không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo hãng tin Aktuality, Tổng thống Peter Pellegrini, Thủ tướng Robert Fico và Chủ tịch Quốc hội Richard Raši đã thống nhất lập trường này sau cuộc gặp hôm 10/1. Bratislava cũng khẳng định không triển khai binh sĩ, không tham gia các bảo đảm cho khoản vay 90 tỷ euro của EU, dù sẵn sàng cử đại diện tham gia thảo luận trong khuôn khổ “Liên minh các quốc gia sẵn sàng hành động”.

Trước đó, Thủ tướng Fico cho biết Slovakia có thể tham gia giám sát một thỏa thuận hòa bình, nếu thỏa thuận này được ký kết. Ông tiếp tục ủng hộ Ukraine hội nhập Liên minh châu Âu, song phản đối việc Kyiv gia nhập NATO.

Thanh Vân.

Nguồn: Reuters, rbc.