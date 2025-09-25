Tổng thống Pháp: Bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm sáp nhập Bờ Tây đều là “lằn ranh đỏ” đối với Mỹ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết, bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm sáp nhập Bờ Tây đều sẽ là “lằn ranh đỏ” đối với Mỹ.

Khu định cư Bờ Tây. (Ảnh: Reuters)

Ông Macron cho biết, việc Israel tiến hành kế hoạch này sẽ đồng nghĩa với chấm dứt Thỏa thuận Abraham - loạt hiệp định bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập ký năm 2020, vốn được coi là thành tựu ngoại giao lớn của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu.

Ông Macron cho hay, ông đã trao cho ông Trump một kế hoạch dài 3 trang về tương lai Palestine, dựa trên Tuyên bố New York - văn kiện được hơn 143 quốc gia ủng hộ, trong đó nhấn mạnh Hamas sẽ bị loại khỏi mọi cấu trúc chính trị tương lai ở Gaza và Bờ Tây.

Trong bối cảnh Israel đang cân nhắc mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây, bao gồm dự án E1 với 3.400 ngôi nhà mới, ông Macron khẳng định, châu Âu và Mỹ có chung quan điểm phản đối.

Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 24/9 tiết lộ, ông Trump cũng đã trình bày một kế hoạch 21 điểm với các lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Witkoff nói: “Chúng tôi hy vọng, thậm chí tin tưởng rằng trong vài ngày tới sẽ có một bước đột phá”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày tuyên bố một nỗ lực kết hợp cả quân sự và ngoại giao đang được triển khai liên tục nhằm đánh bại Hamas và đưa toàn bộ con tin bị giam giữ tại Dải Gaza trở về.

Trong cuộc gặp với gia đình Alon Ohel - một trong những con tin vẫn đang bị giam giữ, ông Netanyahu nhấn mạnh quyết tâm theo đuổi song song hai hướng hành động này.

Ông Netanyahu cũng phản ứng trước việc một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp và Bỉ, chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Theo ông, quyết định này không có giá trị ràng buộc đối với Israel.

Thúy Hà (Theo France 24)