Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt Chiến lược Chính sách Quốc gia đến năm 2036

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh phê duyệt Chiến lược Chính sách Quốc gia của Liên bang Nga đến năm 2036, một văn bản chiến lược quan trọng định hướng tương lai quan hệ dân tộc, bản sắc quốc gia và an ninh nội bộ trong hơn một thập kỷ tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Chiến lược gồm 61 điều khoản, chia thành 6 phần, bao gồm các quy định chung, đánh giá quan hệ dân tộc hiện nay, mục tiêu, nguyên tắc và ưu tiên chính sách quốc gia, cùng hướng dẫn thực thi tại từng vùng, từng giai đoạn và các chỉ tiêu mục tiêu cụ thể. Văn bản nhấn mạnh việc thống nhất nhà nước lịch sử, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, duy trì ổn định nội bộ, thúc đẩy phát triển cân bằng và thịnh vượng cho các dân tộc, đồng thời củng cố sự thống nhất của dân tộc đa sắc tộc Nga như nền tảng của một nhà nước – văn minh đặc thù.

Chiến lược được coi là văn bản chiến lược trong lĩnh vực an ninh quốc gia, với đặc điểm liên ngành và hướng tới xã hội, nhằm giúp các cơ quan chính phủ thống nhất cách tiếp cận chính sách quốc gia và phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự để triển khai các mục tiêu dài hạn. Văn bản này mở rộng so với chiến lược trước đó ban hành năm 2012, đã được sửa đổi hai lần vào các năm 2018 và 2024, với phạm vi rộng hơn, chi tiết hơn về các chỉ tiêu, đồng thời nhấn mạnh các ưu tiên phát triển xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị.

Thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Tass

Việc phê duyệt chiến lược đến năm 2036 phản ánh tầm nhìn dài hạn của Moscow trong việc củng cố vị thế chiến lược của Nga, duy trì ổn định xã hội và trật tự nội bộ, bảo vệ lợi ích các dân tộc thiểu số và khu vực địa phương, và thúc đẩy sự phát triển bền vững, toàn diện trên toàn quốc. Các chuyên gia nhận định, Chiến lược Chính sách Quốc gia còn mang tính công cụ điều phối liên ngành, giúp Nga đối phó với biến động chính trị, kinh tế và an ninh trong khu vực và toàn cầu, đồng thời cung cấp khung pháp lý và định hướng cho các cơ quan trung ương và địa phương trong hoạch định chính sách.

Với chiến lược này, Nga không chỉ hướng tới bảo vệ an ninh và trật tự nội bộ, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn trong việc định hình bản sắc dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quyền lực nhà nước giữa bối cảnh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Vân Bình

Nguồn: Reuters