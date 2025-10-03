Tổng thống Nga Putin: Thế giới đa cực đang biến chuyển khó đoán định

Ngày 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Valdai diễn ra ở Sochi (Nga), trong đó ông chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế đáng chú ý như tình hình Ukraine, quan hệ Nga-Mỹ và trật tự thế giới đang thay đổi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Putin cho rằng thế giới hiện đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, với nhiều thay đổi khó lường, đòi hỏi Nga cần chủ động thích ứng với những biến động này.

Theo Tổng thống Nga, một thế giới đa cực đã hình thành và trong thế giới đó, các quốc gia phải tìm kiếm điểm chung cho lợi ích của mình.

Ông cũng nhấn mạnh thế giới đang trở nên đa dạng và không còn tuân theo các “luật chơi” do một bên đơn phương áp đặt.

Trong thế giới đó, những tổ chức như BRICS hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, dựa trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Về phương Tây, Tổng thống Putin cho rằng tầm ảnh hưởng của phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các đồng minh châu Âu, đã đạt đỉnh vào cuối thế kỷ 20. Theo ông, hiện không có một lực lượng nào có thể duy trì vai trò chi phối toàn cầu như trước.

Ông cũng lưu ý về xu hướng vũ trang hóa ngày càng tăng tại châu Âu, cho rằng điều này cần được theo dõi chặt chẽ và có phản ứng phù hợp từ phía Nga. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng những nỗ lực nhằm gây sức ép chiến lược đối với Nga là điều không khả thi.

Liên quan cuộc xung đột với Ukraine, Tổng thống Putin nhận định nguyên nhân khiến các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột chưa đạt được kết quả như mong đợi chủ yếu đến từ một số nước nhất định.

Ông Putin cho rằng trong số này, các quốc gia châu Âu đóng vai trò đáng kể khi có những hành động khiến tình hình căng thẳng thêm leo thang. Theo ông, hiện chưa rõ mục tiêu cụ thể mà các nước này đang hướng tới.

Ông cũng cho biết Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang từng bước thiết lập vùng đệm tại các khu vực chiến sự, với tốc độ được ông mô tả là “ổn định và có kế hoạch.”

Về quan hệ Nga-Mỹ, Tổng thống Putin thừa nhận giữa hai bên còn tồn tại nhiều khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề toàn cầu, nhưng khẳng định đó là điều bình thường giữa các cường quốc. Ông bày tỏ tin tưởng rằng nếu hai bên duy trì thái độ tôn trọng và đối thoại thẳng thắn, vẫn có thể đạt được các giải pháp có lợi cho cả hai.

Ông cũng chia sẻ về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska hồi tháng 8, trong đó hai bên đã bàn về khả năng khôi phục đối thoại song phương.

Nhận xét về Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Putin đánh giá ông Trump là người “thoải mái và biết lắng nghe,” đồng thời sẵn sàng ủng hộ sáng kiến của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm giải quyết xung đột tại Gaza./.

Theo TTXVN