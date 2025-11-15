Ngày Gia đình ASEAN tại Tokyo: Tăng cường đoàn kết, vun đắp yêu thương

Ngày 15/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đăng cai tổ chức Ngày Gia đình ASEAN 2025 (ACT Family Day 2025) tại Công viên biển Kasai Rinkai thuộc quận Edogawa của Thủ đô Tokyo.

Các Đại sứ và đại diện các nước ASEAN tại Tokyo chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Đây là sự kiện thường niên trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Tokyo (ACT) nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự gắn kết và quan hệ thân tình giữa các cơ quan đại diện ASEAN và gia đình.

Năm nay, sự kiện có sự tham dự của hơn 300 quan chức ngoại giao và thành viên gia đình đến từ 11 đại sứ quán của các nước ASEAN tại Nhật Bản, cùng đại diện của Nhật Bản là Trung tâm Nhật Bản-ASEAN.

Sự kiện còn ghi dấu ấn đặc biệt với sự tham gia lần đầu tiên của Timor Leste trên cương vị thành viên chính thức của ASEAN.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh đây là dịp để các cơ quan đại diện ASEAN cùng nhau vun đắp tình đoàn kết, tăng cường sự thấu hiểu và củng cố lòng tin, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa các nước ASEAN tại Nhật Bản.

Đặc biệt, sự hiện diện của Timor Leste thể hiện bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hợp tác và xây dựng đại gia đình ASEAN ngày càng bền chặt tại Tokyo.

Về phần mình, ông Hirabayashi Kunihiko, Tổng Thư ký Trung tâm Nhật Bản-ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Nhật Bản-ASEAN, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện.

Theo ông, các gia đình ASEAN đã mang đến một bầu không khí sôi động, ấn tượng trong một ngày đẹp trời đầy nắng tại thủ đô của Nhật Bản.

Gia đình thành viên các cơ quan đại diện ASEAN cùng nhau hòa nhịp trong tiết mục văn nghệ chào đón.

Ngày Gia đình ASEAN tại Tokyo diễn ra với nhiều trò chơi thể thao, hoạt động văn hóa sôi nổi và không gian ẩm thực ASEAN đa dạng dành cho cả người lớn và trẻ em.

Không khí hào hứng, vui tươi lan tỏa suốt chương trình, tạo nên một ngày hội gia đình đầy ấm áp và gắn bó.

Sự kiện đã khép lại, nhưng tinh thần hữu nghị và đoàn kết vẫn lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định dấu ấn và vai trò điều phối hiệu quả của Việt Nam trong hoạt động của ASEAN tại Nhật Bản năm 2025./.

Theo TTXVN