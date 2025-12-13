Tổng thống Nga hội đàm với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Turkmenistan bên lề Diễn đàn Ashgabat

Ngày 12/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm Turkmenistan, tham dự diễn đàn quốc tế “Hòa bình và tin cậy: thống nhất mục tiêu vì một tương lai bền vững”, đồng thời tiến hành các cuộc đàm phán song phương quan trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề Diễn đàn Ashgabat, Turkmenistan. Ảnh: The Moscow Times

Bên lề diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, các dự án lớn như nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, cũng như các vấn đề khu vực và nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Tại đây, ông Putin nhận định quan hệ giữa Moscow và Tehran đang phát triển “rất tích cực”, ghi nhận sự gia tăng trong thương mại song phương và tiến triển của các dự án chung lớn, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Bushehr và hành lang vận tải Bắc - Nam. Tổng thống Nga cho biết, hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế quan trọng, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời khẳng định Nga ủng hộ Tehran tại Liên Hợp Quốc.

Về phía Iran, Tổng thống Pezeshkian cảm ơn Nga đã ủng hộ lập trường chính trị của Tehran trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định Iran cam kết thực hiện các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được ký kết hồi đầu năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề Diễn đàn Ashgabat, Turkmenistan. Ảnh: Euronews

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đã gặp Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov sau phiên họp toàn thể của diễn đàn. Tại cuộc gặp, ông Putin chúc mừng Turkmenistan nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện chính sách trung lập vĩnh viễn, coi đây là yếu tố góp phần ổn định khu vực và là nền tảng cho quan hệ song phương vững mạnh. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự hợp tác và phối hợp kinh tế ngày càng tăng trên các diễn đàn quốc tế, đồng thời nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: DRM News, APT