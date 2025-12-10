Hotline: 0822.173.636   |

Tổng thống Mỹ: Phán quyết về thuế quan có thể đe dọa an ninh quốc gia

Minh Phương
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/12 cảnh báo rằng bất kỳ phán quyết nào của Tòa án Tối cao nhằm hạn chế quyền áp thuế của ông sẽ tạo ra “mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/12 cảnh báo rằng bất kỳ phán quyết nào của Tòa án Tối cao nhằm hạn chế quyền áp thuế của ông sẽ tạo ra “mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tòa án Tối cao khi chính sách thuế quan của ông đối mặt với sự trừng phạt pháp lý. Ảnh: MeidasTouch

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng, một phán quyết bất lợi về thuế quan có thể khiến nước Mỹ trở nên “bất lực về mặt tài chính”. Ông Trump khẳng định, chính sách thuế quan của mình đã giúp tăng cường an ninh quốc gia và đưa Mỹ trở thành “quốc gia mạnh nhất về tài chính trên thế giới”. Theo ông, chỉ “những thế lực tăm tối” mới muốn thấy điều này chấm dứt.

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào tháng 1, trong bối cảnh người dân Mỹ phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao. Nhiều người cho rằng thuế quan góp phần làm lạm phát của Mỹ tăng lên 2,8% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước.

Từ ngày 5/11, Tòa án Tối cao đã bắt đầu xem xét tính hợp pháp của chính sách thuế quan diện rộng mà chính quyền Tổng thống Trump áp dụng, nhưng chưa ấn định thời điểm đưa ra phán quyết. Song song đó, nhiều doanh nghiệp và các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo đã nộp đơn lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, lập luận rằng việc áp thuế là vi hiến vì thẩm quyền này thuộc về Quốc hội.

Trong bối cảnh tranh luận về thuế quan gia tăng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây cảnh báo sẽ áp thuế lên Trung Quốc “trong vài tháng tới” nếu Bắc Kinh không giảm thặng dư thương mại với Liên minh châu Âu.

Tuần trước, Costco trở thành doanh nghiệp lớn và nổi tiếng nhất của Mỹ nộp đơn kiện chống các biện pháp thuế quan - vốn là nền tảng chính sách của ông Trump nhằm giải quyết mất cân bằng thương mại và tạo sức ép ngoại giao với các nước khác. Đơn kiện cho rằng các mức thuế này là bất hợp pháp.

Minh Phương

Nguồn: NDTV, The Business Times

#Phán quyết #Tổng thống mỹ donald trump #Tòa án Tối cao #Chính sách thuế #Thương mại

