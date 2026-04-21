Tổng thống Mỹ: Khó gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “rất khó xảy ra” khả năng ông sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước khi lệnh này hết hạn vào tối 22/4 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ không dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz cho đến khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết, bất chấp sức ép từ phía Tehran. Washington hiện duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với hoạt động hàng hải liên quan đến Iran, trong đó quân đội Mỹ đã chặn và buộc quay đầu hàng chục tàu thuyền ra vào các cảng của nước này.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông không vội vàng đạt một thỏa thuận “tồi”, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại các cuộc không kích nếu tiến trình đàm phán không mang lại kết quả. Dù vậy, ông cho biết sẵn sàng gặp trực tiếp các lãnh đạo cấp cao Iran nếu xuất hiện bước đột phá, song không coi sự hiện diện của mình tại bàn đàm phán là cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, phát biểu tại họp báo ngày 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết toàn bộ hệ thống chính trị nước này đang theo dõi sát sao mọi diễn biến của tiến trình đàm phán. Ông nhấn mạnh việc cảnh giác trước âm mưu của đối phương là trách nhiệm của cả đội ngũ đàm phán và bộ máy điều hành.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: Xinhua.

Đề cập đến lo ngại rằng lệnh ngừng bắn hiện tại cùng các hạn chế do Mỹ áp đặt có thể chỉ là “đòn nghi binh” nhằm chuẩn bị nối lại xung đột, ông Baqaei cho rằng Tehran không thể bỏ qua những kinh nghiệm đắt giá trong thời gian qua. Ông cáo buộc Washington đã nhiều lần đi ngược lại các cam kết ngoại giao, vi phạm luật pháp quốc tế và tiến hành các cuộc tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iran.

Về triển vọng đối thoại, ông Baqaei cho biết, hiện chưa có quyết định nào cho vòng đàm phán tiếp theo, đồng thời nhận định các hành động gần đây của Mỹ không cho thấy sự nghiêm túc trong việc theo đuổi giải pháp ngoại giao.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/IRNA