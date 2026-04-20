Du lịch biển Thanh Hóa - Bản hòa ca của bản sắc và hiện đại (Bài 1): Biển gọi mùa vui

Thanh Hóa sở hữu đường bờ biển dài 102km với các dải cát bồi đắp tự nhiên. Tiềm năng ấy không phải địa phương nào cũng có được. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ du lịch là 1 trong 3 trụ cột phát triển.

Biển Sầm Sơn có bờ cát thoải dài.

1. H. Le Breton đã từng khẳng định xứ Thanh - “nơi có thiên nhiên đẹp nhất, cũng như giàu kỷ niệm lịch sử hay truyền thuyết nhất Đông Dương. Trong khung cảnh xứ Thanh tươi đẹp ấy là những bãi biển”. Hoặc như cách nói gián tiếp của Quan đốc học Nguyễn Thượng Hiền, đọc Vương Duy Trinh viết về cảnh đẹp của Thanh Hóa mà “thấy mình như được băng qua muôn ngọn núi cao, hàng vạn hang động. Danh thắng núi sông gắn kết người và vật, nơi ấy là nơi tiếng tăm lừng lẫy”.

Trong bức tranh rực rỡ sắc màu của vùng đất “Thanh kỳ khả ái”, không thể không gọi tên những bãi biển. Và nếu để liệt kê những bãi biển đẹp của xứ Thanh nói riêng, cả nước nói chung chắc chắn phải có tên Sầm Sơn. Bởi, nơi đây có cả một không gian rộng lớn, đủ để tận hưởng “không khí nơi biển cả thật thú vị, gió mát lồng lộng, sảng khoái vô cùng. Buông tầm mắt nhìn xa gần thì thấy khắp quần đảo, tất cả đều hiện rõ ràng... Vị trí không đâu sánh được khiến Sầm Sơn trở thành một trong những điểm nghỉ mát bên biển hàng đầu của Đông Dương” (Nguyễn Phước Ưng Quả, nguyên Hiệu trưởng Trường Quốc học Huế, đồng thời là tác giả của nhiều công trình biên khảo về văn hóa và mỹ thuật Việt Nam). Vì thế, từ năm 1907, Sầm Sơn đã được xây dựng và khai thác thành nơi nghỉ mát phục vụ người Pháp và vua quan Triều Nguyễn.

Tuy nhiên, Sầm Sơn đã có một thời kỳ như một cô gái xinh đẹp nhưng ít người muốn đến gần. Thiên nhiên đã ban tặng cho Sầm Sơn bờ biển dài, từ cửa Hới (sông Mã) đến Vụng Tiên (vụng Ngọc) với các bãi biển (A, B, C, D), bãi biển Quảng Cư, bãi Nix, bãi Lãn, bãi Vụng Tiên và bờ biển phía Nam núi Trường Lệ. Các bãi biển nơi đây có đặc điểm chung là rộng, bằng phẳng, độ dốc thoải, bãi cát trắng mịn, không có đá ngầm và nhiều khoáng chất khác có tác dụng chữa bệnh... rất phù hợp cho tắm biển và các hoạt động vui chơi giải trí biển. Bên cạnh đó, đến Sầm Sơn, du khách còn có thể tận mắt ngắm nhìn các dãy núi đá thuộc cụm di tích lịch sử văn hóa danh thắng núi Trường Lệ, nghe chuyện tình yêu chung thủy của đôi vợ chồng trẻ đã biến thành đá để được vĩnh viễn bên nhau; đến đền cô Tiên, đền Độc Cước, đền Tô Hiến Thành... Chiều đến, khi các tàu đánh cá trở về, du khách lại có thể thả bộ hoặc ngồi trên xe xích lô ghé chợ Sầm Sơn nhìn những mẹt hàng hải sản tươi sống, nhảy tanh tách...

Để làm nên một địa chỉ du lịch biển, ngoài bãi cát dài, sóng tung trắng xóa còn cần các yếu tố khác: văn hóa dịch vụ, sản phẩm du lịch, quản lý vận hành. Dẫu biết vẫn còn những phần khuyết thiếu, song Sầm Sơn đang hội tụ khá đầy đủ những mong muốn của du khách.

2. Ngoài Sầm Sơn đã có hơn 100 năm khai thác, phát triển du lịch; khoảng 2 thập kỷ trở lại đây, du lịch nghỉ dưỡng biển xứ Thanh được bổ sung thêm nhiều điểm đến mới, nhiều sản phẩm hấp dẫn. Trong đó không thể không nhắc tới biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh), biển Tiên Trang (xã Tiên Trang), biển Hải Hòa (phường Tĩnh Gia), Bãi Đông (phường Nghi Sơn)... với rất nhiều khu vui chơi giải trí và hải sản tươi ngon.

Nếu có 1 - 2 ngày đến với biển Hải Hòa (phường Tĩnh Gia), du khách sẽ tận hưởng sự yên bình dễ chịu, người dân hiền lành, thân thiện và hiếu khách. Đến đây, chỉ cần bước chân ra khỏi khách sạn, gọi một chiếc xe điện hoặc xe đạp đôi di chuyển tới mỏm đá Mặt Trời chiêm ngưỡng toàn cảnh biển cả mênh mông, hòa mình vào không gian khoáng đạt, đồng thời chụp hình check-in. Hoặc có thể đến Anh Phát Resort để được khám phá các trò chơi độc đáo như đua xe Gokart, bắn súng sơn, bóng nước, chèo thuyền kayak, trượt cỏ, xe địa hình ATV,... Rồi buổi chiều tà, đến bãi đá Rồng ngay dưới chân núi Thổi, ngắm hoàng hôn lãng mạn, thoải mái thả dáng trên các phiến đá... Tận hưởng không khí biển, dạo mát, hay chơi vài trò cảm giác mạnh... đủ có những ngày nghỉ đáng nhớ.

Không riêng gì biển Hải Hòa, những năm gần đây, hạ tầng tại các khu vực biển ở xứ Thanh đã được đầu tư mạnh mẽ, từ hệ thống lưu trú, không gian công cộng đến các sản phẩm vui chơi giải trí, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú. Đặc biệt, sự xuất hiện của các tập đoàn lớn như Sun Group, FLC, Flamingo, Vin Group đã thay đổi diện mạo du lịch biển. Đó cũng là lý do mà Thanh Hóa liên tục nằm trong top đầu cả nước về thu hút khách du lịch. Năm 2024, Thanh Hóa đã đón 15,3 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt gần 34.000 tỷ đồng; Năm 2025, tổng lượt khách đạt hơn 16,28 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt trên 852.000 lượt (tăng 18,4%), tổng thu du lịch đạt khoảng 45.606 tỷ đồng. Trong tổng hoạt động du lịch toàn tỉnh, du lịch biển, đảo hiện chiếm “thị phần” rất lớn, khoảng 60 - 70%.

Không chỉ hấp dẫn bởi tài nguyên phong phú và những trải nghiệm đa dạng, du lịch Thanh Hóa còn cho thấy dư địa phát triển lớn với hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sản phẩm không ngừng được làm mới, từng bước định hình là điểm đến bốn mùa trên bản đồ du lịch quốc gia.

3. Để biến tiềm năng thành lợi thế của du lịch biển xứ Thanh, năm 2026 được xác định là thời điểm chuyển hướng rõ nét trong công tác xúc tiến du lịch. Thay vì quảng bá dàn trải, ngành du lịch Thanh Hóa tập trung vào các thị trường mục tiêu phù hợp với lợi thế sản phẩm, đồng thời xây dựng thông điệp truyền thông rõ ràng, có tính lan tỏa.

Điểm nhấn đáng chú ý là đưa hoạt động xúc tiến về sát cơ sở. Việc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch phối hợp với phường Nam Sầm Sơn triển khai các chương trình quảng bá đã mở ra cách làm mới: lấy địa phương làm “hạt nhân”, lấy sản phẩm làm “cốt lõi” và doanh nghiệp làm “cầu nối”. Tổ hợp đô thị biển Vlasta Sầm Sơn, Sunset Glamping hay Sam Son Retreat cùng hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng được đầu tư đồng bộ... đang từng bước định vị trở thành điểm đến bốn mùa – một lựa chọn mới, hấp dẫn đối với du khách khi về với xứ Thanh. Người lớn tuổi, điều kiện thu nhập cao có thể đến những khu resort sang trọng; người trẻ lại chọn “chữa lành” bằng cách thưởng thức không gian ngàn sao, thức dậy cùng bình minh trong những khu dã ngoại.

Gần đây nhất, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2026, với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, các doanh nghiệp du lịch xứ Thanh đã chủ động tham gia các hoạt động kết nối, gặp gỡ đối tác, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. “Du lịch Thanh Hóa đang thực sự hướng tới mục tiêu lấy du khách làm trung tâm, lấy trải nghiệm và sự hài lòng của du khách làm thước đo hiệu quả. Năm 2026, các sự kiện mùa hè sẽ thiết kế theo hướng tăng tính trải nghiệm, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và du khách, đặc biệt là giới trẻ. Qua đó, mỗi hành trình đến với xứ Thanh không chỉ dừng lại ở tham quan mà còn là cơ hội để khám phá, cảm nhận và kết nối với văn hóa bản địa”, bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Với mục tiêu, phấn đấu đón 21,5 triệu lượt khách vào năm 2030, từ đó đưa du lịch Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những trụ cột tăng trưởng của tỉnh, đồng thời phấn đấu trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước... ngoài chú trọng xây dựng thương hiệu cho du lịch Thanh Hóa nói chung, du lịch biển nói riêng, với những đặc trưng riêng có và hấp dẫp còn có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, bắt đầu việc tổ chức lại hệ thống sản phẩm và phương thức tiếp cận thị trường theo hướng bài bản hơn.

Mùa của lễ hội biển đang đến rất gần. Những con sóng tung bọt trắng xóa và bãi cát dài đang chờ đón du khách khám phá và trải nghiệm một mùa hè đẹp trong bức tranh “Hương sắc bốn mùa” của du lịch xứ Thanh.

Bài và ảnh: CHI ANH