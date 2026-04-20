Hành trình 10 năm làm cầu nối thông tin cho cộng đồng người Việt tại Đức

Trong không khí ấm áp của cộng đồng người Việt Nam tại Berlin, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập kênh truyền hình Việt Đức (VDTV) và báo Việt Đức đã trở thành một dấu mốc đầy ý nghĩa, ghi nhận hành trình bền bỉ của một kênh báo chí cộng đồng giàu tâm huyết và đánh dấu 50 năm hoạt động báo chí của Tổng biên tập Nguyễn Huy Thắng.

Lễ kỷ niệm 10 năm Việt Đức TV và báo Việt Đức. (Ảnh: Vũ Hiệp/Vietnam+)

Từ những ngày đầu còn khiêm tốn, VDTV và báo Việt Đức đã từng bước khẳng định vai trò là cầu nối thông tin và văn hóa quan trọng, giúp gắn kết cộng đồng người Việt ở Đức, đặc biệt là ở Berlin, và hướng về quê hương đất nước.

Dưới sự dẫn dắt của nhà báo Huy Thắng, kênh không chỉ phổ biến thông tin thời sự nước sở tại, phản ánh chân thực nhịp sống, những thách thức và thành công của cộng đồng người Việt mà còn góp phần lan tỏa tiếng nói, bản sắc và tinh thần hội nhập của người Việt tại Đức.

Nhà báo Huy Thắng là cái tên quen thuộc và có uy tín trong cộng đồng người Việt tại Berlin. Ông tự hào nhận mình mang sứ mệnh của „người chép sử cộng đồng“ vì nhiều năm nay ông luôn theo sát, đưa tin về hầu hết những bước phát triển quan trọng, những dấu mốc đáng nhớ của cộng đồng người Việt ở Đức.

Ông bắt đầu làm báo từ năm 1979 khi còn là phóng viên chiến trường ở mặt trận biên giới phía Bắc. Năm 2016, ông lập kênh Việt-Đức TV sau khi đã nghỉ hưu và từ đó đến nay, ông quay trở lại nghề báo với đầy nhiệt huyết và say sưa.

Kênh truyền thông của ông trở thành một kênh thông tin phục vụ bà con kiều bào, mang những thông tin trong nước đến với bà con và chuyển tải thông tin của bà con về trong nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của bà con về tình hình Việt Nam và Đức.

Không chỉ là một nhà báo, ông Huy Thắng còn sáng tác nhiều ca khúc mang đậm tình cảm gắn bó với quê hương đất nước, như “Hoàng Sa, Trường Sa ơi chúng con đã về đây,” sáng tác khi ông được đại diện kiều bào tại Đức ra thăm quần đảo Trường Sa năm 2014, ca khúc đã trở thành hành trang của nhiều đoàn kiều bào thăm Trường Sa sau này; hay ca khúc “Việt Nam nước Đức đều là quê hương" mà ông sáng tác với nhiều cảm xúc trào dâng khi tham dự Lễ hội mừng 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức vào ngày 28/6/2015.

Với những đóng góp quan trọng cho cộng đồng Việt Nam tại Đức, ông Huy Thắng đã được vinh dự mời về nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30/4/2025, và là một trong ba nhà báo cộng đồng cùng các nhà báo quốc tế về dự đưa tin Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong tháng Một năm nay.

Phát biểu với phóng viên TTXVN, ông Huy Thắng cho biết, niềm vinh dự này thôi thúc ông nâng cao trách nhiệm trong công tác truyền thông, báo chí cộng đồng nhằm phục vụ kiều bào tại Đức cũng như bạn đọc quốc tế theo dõi các ấn phẩm báo Việt-Đức, Việt-Đức TV và các nền tảng truyền thông do ông phụ trách.

Tại lễ kỷ niệm 10 năm Việt Đức TV, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành khẳng định, việc nhà báo Huy Thắng được mời về nước dự những ngày lễ lớn không chỉ là niềm tự hào của Việt Đức TV, của báo Việt Đức, mà còn là sự ghi nhận của cơ quan quản lý báo chí trong nước đối với sự phát triển vượt bậc của một tờ báo cộng đồng, khẳng định vị thế quan trọng của kênh thông tin này trong công tác thông tin đối ngoại, kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đại sứ đánh giá cao hoạt động báo chí cộng đồng tích cực của nhà báo Huy Thắng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong mắt bạn bè Đức. Đại sứ tin tưởng những thành tựu đạt được trong 10 năm qua sẽ là nền tảng vững chắc để Việt Đức TV, báo Việt Đức tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, giữ vững vai trò là đầu cầu thông tin tin cậy, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Đức đoàn kết vững mạnh và luôn hướng về quê hương đất nước.

Nhân dịp này, nhà báo Huy Thắng đã được Đại sứ quán Việt Nam tuyên dương vì những đóng góp quý báu của ông trong sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Đức./.

Theo TTXVN