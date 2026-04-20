Từ cam kết sang năng lực thực thi

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 102.000 tỷ đồng. Hội nghị không chỉ ghi nhận những con số cam kết lớn, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển: từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn có trọng tâm, từ “trải thảm” sang “đồng hành đến cùng”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định: "Bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn có trọng tâm, từ “trải thảm” sang “đồng hành đến cùng”. Ảnh: Lê Hợi

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận những yêu cầu mới đặt ra sau hội nghị, đồng thời làm rõ các giải pháp mang tính hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của môi trường đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 vừa qua được đánh giá rất thành công. Nhìn một cách thực chất, tỉnh đã đạt được những gì?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ sự chuyển biến trong tư duy và cách làm của tỉnh trong công tác thu hút đầu tư. Trước hết, hội nghị đã thu hút sự tham dự của đông đảo các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của Thanh Hóa trên bản đồ đầu tư.

Tại hội nghị, tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 100 nghìn tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và du lịch. Đặc biệt, nhiều dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh.

Một kết quả quan trọng khác là hội nghị đã tạo ra diễn đàn đối thoại cởi mở, thẳng thắn giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các ý kiến, kiến nghị của nhà đầu tư đã được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, giải đáp trực tiếp, qua đó củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Thanh Hóa.

Phóng viên: Theo đồng chí, đâu là yếu tố then chốt giúp Thanh Hóa đạt được những kết quả ấn tượng trong hội nghị lần này?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Có thể nói, thành công của hội nghị đến từ nhiều yếu tố, nhưng cốt lõi là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và có định hướng rõ ràng. Thanh Hóa đã chủ động rà soát, xây dựng Danh mục dự án thu hút đầu tư có chọn lọc, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian qua, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Điều này đã tạo nền tảng vững chắc để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Một yếu tố quan trọng nữa là sự đồng hành, cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh. Chúng tôi luôn xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, do đó đã và đang nỗ lực xây dựng chính quyền phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Phóng viên: Thành công của hội nghị là rất rõ nhưng ở góc nhìn dài hạn, tỉnh Thanh Hóa nhìn nhận kết quả này như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Chúng tôi nhìn nhận hội nghị không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một chu trình mới trong thu hút và triển khai đầu tư. Điều quan trọng không nằm ở quy mô vốn đăng ký, mà ở chất lượng dự án và khả năng hiện thực hóa các cam kết. Điểm đáng chú ý của hội nghị lần này là sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư có năng lực, tầm nhìn dài hạn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và hạ tầng. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, đóng góp bền vững cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, nếu không có cơ chế triển khai hiệu quả, những kết quả này sẽ khó chuyển hóa thành động lực phát triển thực chất. Vì vậy, ngay từ đầu, tỉnh đã đặt trọng tâm vào khâu thực thi.

Phóng viên: Vậy sau hội nghị, việc thực thi được tỉnh Thanh Hóa cụ thể hóa như thế nào để tránh tình trạng hình thức?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Chúng tôi xác định rõ, hiệu quả thu hút đầu tư phải được đo bằng tiến độ triển khai dự án, chứ không phải số lượng văn bản ký kết. Ngay sau hội nghị, tỉnh đã tiến hành phân công cụ thể trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương đối với từng dự án. Cách làm này nhằm đảm bảo mỗi dự án đều có đầu mối theo dõi xuyên suốt, tránh tình trạng chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Một điểm mới là tỉnh Thanh Hóa tăng cường cơ chế “đồng hành chủ động”, không chờ doanh nghiệp phản ánh khó khăn, mà các cơ quan chức năng phải chủ động rà soát, phát hiện và xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phóng viên: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, vậy tỉnh Thanh Hóa xác định lại lợi thế của mình ra sao cho phù hợp với bối cảnh hiện nay?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Nếu trước đây, lợi thế cạnh tranh chủ yếu dựa vào tài nguyên, vị trí địa lý hoặc chính sách ưu đãi, thì hiện nay, những yếu tố này không còn mang tính quyết định. Tỉnh Thanh Hóa xác định lợi thế cạnh tranh cốt lõi phải đến từ ba yếu tố: hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực phù hợp và chất lượng điều hành. Về hạ tầng, tỉnh đang tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối liên vùng, phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời nâng cao năng lực logistics và cung ứng năng lượng. Về nguồn nhân lực, tỉnh đã chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu thị trường, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, nhằm đảm bảo cung ứng lao động có kỹ năng phù hợp.

Đặc biệt, về chất lượng điều hành, ngoài việc đảm bảo thượng tôn pháp luật, tỉnh hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo. Đây là yếu tố mang tính quyết định trong việc tạo dựng niềm tin và thu hút đầu tư lâu dài.

Phóng viên: Để nâng cao chất lượng điều hành đặt ra yêu cầu rất cao đối với cải cách hành chính. Thanh Hóa sẽ tiếp cận vấn đề này như thế nào?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay, không chỉ là đơn giản hóa thủ tục, mà là tái cấu trúc toàn bộ quy trình quản lý theo hướng minh bạch, hiệu quả. Thanh Hóa đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó giảm thiểu sự can thiệp trực tiếp, hạn chế phát sinh tiêu cực và tăng tính công khai. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là con người. Chúng tôi đặt ra yêu cầu rất rõ đối với đội ngũ cán bộ: phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ.

Phóng viên: Hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng chiến lược, được xem là “đòn bẩy” thu hút đầu tư. Thanh Hóa đang ưu tiên đầu tư hạ tầng theo những hướng nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Chúng tôi nhìn nhận hạ tầng không chỉ là điều kiện cần, mà là yếu tố quyết định trong thu hút đầu tư quy mô lớn. Thanh Hóa đang tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là kết nối liên vùng, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trong đó, Khu Kinh tế Nghi Sơn tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng, có vai trò dẫn dắt. Song song với đó là hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng đô thị. Nhà đầu tư ngày nay không chỉ cần đất, mà cần một hệ sinh thái hoàn chỉnh để vận hành hiệu quả. Chúng tôi ưu tiên đầu tư có trọng tâm, không dàn trải, làm đến đâu chắc đến đó.

Phóng viên: Một vấn đề không kém phần quan trọng là giữ chân và phát triển nhà đầu tư hiện hữu. Vậy tỉnh có giải pháp gì về vấn đề này?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Chúng tôi coi cộng đồng doanh nghiệp hiện hữu là tài sản quan trọng nhất của môi trường đầu tư. Thanh Hóa duy trì cơ chế đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, đồng thời thiết lập các kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh một cách nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn, tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư chiều sâu, tham gia vào các chuỗi giá trị. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh chung của nền kinh tế địa phương. Một môi trường đầu tư tốt phải là môi trường mà doanh nghiệp cảm thấy yên tâm gắn bó lâu dài.

Phóng viên: Từ những định hướng trên, Thanh Hóa muốn gửi thông điệp gì tới cộng đồng nhà đầu tư, thưa đồng chí?

Đồng chí Mai Xuân Liêm: Thông điệp của chúng tôi là nhất quán và rõ ràng: Thanh Hóa cam kết đồng hành thực chất, không hình thức. Tỉnh không đặt mục tiêu thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà hướng tới hợp tác lâu dài, cùng phát triển bền vững. Điều đó đòi hỏi cả hai phía - chính quyền và doanh nghiệp - đều phải nâng cao trách nhiệm và tính chuyên nghiệp. Thanh Hóa sẵn sàng cạnh tranh trong thu hút đầu tư, nhưng cạnh tranh bằng năng lực thực thi, bằng môi trường minh bạch và bằng uy tín trong việc thực hiện cam kết.

Phóng viên: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí về những thông tin rất quan trọng về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào địa bàn.

Minh Tuyết (thực hiện)